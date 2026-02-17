Guardiola se mete en un jardín a cuenta del feminismo y de Vox y recula tras el tirón de orejas de su Partido

La polémica política llegaba tras las palabras durante una entrevista ofrecida al diario digital OKdiario por la presidenta en funciones María Guardiola, donde afirmó que “el feminismo que ella defiende es el mismo que defiende Vox”. Palabras, en plena negociación para conformar gobierno en Extremadura, muy señaladas por la oposición política, que también recibieron críticas por alguno de sus homólogos regionales, y un tirón de orejas desde su propio partido. Así, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, apuntaba ayer "Creo que en estas negociaciones sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa, que es lo que esperan, en definitiva, los extremeños de nosotros, del Partido Popular"

Por la tarde, en Navalmoral, matizaba o reculaba Guardiola rechazando lecciones sobre igualdad, y asegurando que no ve estas políticas de igualdad como un escollo en la negociación con Vox.

Aplaudían la sintonía de Guardiola con Vox en esta materia, pero el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, que pedía a Guardiola, "hechos, no palabras", y ha afirmado que su formación y los 'populares' "todavía están lejos" de sellar un acuerdo para un gobierno de coalición autonómico.