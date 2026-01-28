Guardiola avanza que ya hay fecha para una nueva reunión con Vox para poder cerrar "cuanto antes" un gobierno "estable"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha avanzado que ya hay fijada en el calendario una fecha para la próxima reunión con Vox para tratar de alcanzar un acuerdo que permita la conformación del nuevo gobierno regional tras las elecciones del pasado 21 de diciembre.

No obstante, la mandataria extremeña no ha querido desvelar la fecha exacta en la que se celebrará el encuentro a fin de mantener la discreción de las conversaciones y por respeto a la otra parte de la negociación.

En cualquier caso, ha subrayado que, por su lado, ya han dicho "todo" lo que tenían que decir al respecto de las negociaciones y que su agenda continúa a disposición "24 horas del día y todos los días", porque para el Partido Popular es "absoluta prioridad poder llegar a un acuerdo y poder tener un gobierno estable, un gobierno fuerte, que garantice que Extremadura pueda seguir avanzando y pueda seguir creciendo".

"Ese es nuestro objetivo y deseamos que eso se produzca cuanto antes", ha remarcado la presidenta extremeña, preguntada por los medios de comunicación tras el encuentro que ha mantenido este martes en la sede de Presidencia con las principales organizaciones agrarias para conocer sus principales demandas que les han llevado a protagonizar dos tractoradas en las últimas semanas.