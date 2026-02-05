Pedro Noriega, 'el de La Buhardilla', ofrecerá el pregón de Exaltación del Carnaval de Badajoz

El dueño del pub La Buhardilla, Pedro Noriega, será el encargado de ofrecer el pregón de Exaltación del Carnaval de Badajoz 2026, el cuarto de la historia de este acto que se celebrará el jueves 19 de febrero a las 21,00 desde el escenario del Teatro López de Ayala.

De esta forma, el Carnaval de Badajoz ya tiene "nombre propio" para uno de sus actos "más simbólicos" de la segunda semana de esta fiesta de Interés Turístico Internacional.

El Ayuntamiento de Badajoz ha señalado en nota de prensa que en la figura de Pedro Noriega, conocido popularmente como Pedro 'el de La Buhardilla' se reconoce el papel "fundamental" de todas aquellas personas que, sin formar parte directa de agrupaciones carnavaleras, han contribuido de manera "decisiva" al crecimiento y consolidación de la fiesta.

Pedro Noriega es el alma de La Buhardilla, uno de los locales más estrechamente vinculados al Carnaval de Badajoz. Durante casi 40 años, ha sido refugio, punto de encuentro y "auténtica sede social" de esta fiesta para murgueros, comparseros y aficionados, "convirtiéndose en un espacio imprescindible de convivencia".

El local ha sido reconocido en varias ocasiones con premios a la mejor decoración de Carnaval, y la figura de Pedro ha trascendido el ámbito hostelero para formar parte del propio repertorio de Carnaval. Él y su local han sido protagonistas en letras de agrupaciones, apareciendo en pasodobles, cuplés, estribillos e incluso formando parte de escenografías.

Así, concluye el ayuntamiento, este pregón de la Exaltación 2026 "será, por tanto, un homenaje colectivo a quienes sostienen el Carnaval día a día desde la trastienda, desde la barra y desde el compromiso constante con la fiesta, encarnados en la figura de Pedro 'el de la Buhardilla'".