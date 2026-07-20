El Grupo Ciudades Patrimonio anuncia la celebración en Cáceres de una cumbre iberoamericana en 2027

El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) ha celebrado en Tarragona su primera Asamblea General bajo la nueva presidencia del alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, que asumió el cargo a principios de este mes.

Se trata de una cita en la que se han abordado las principales líneas estratégicas que marcarán la acción del GCPHE durante los próximos doce meses, con especial atención a la promoción internacional y la desestacionalización del turismo.

Entre los planes a destacar, Viñuales ya ha adelantado que, el año que viene, se organizará una cumbre iberoamericana en Cáceres que reunirá a las ciudades de Latinoamérica inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, con el objetivo de fortalecer las relaciones con nuevos mercados internacionales.

Durante la rueda de prensa posterior a la Asamblea General, en la que han participado representantes institucionales de las 15 ciudades miembro, el nuevo presidente ha explicado que el grupo "está tomando un nuevo rumbo con una visión más actualizada y ágil, centrada en la consolidación de la nueva estructura técnica, la reactivación de las alianzas institucionales y el impulso de proyectos turísticos y culturales estratégicos".

Tras asegurar que ostentar la presidencia de este Grupo es "un honor" que intentará llevar a "cotas de excelencia" durante este año, ha prometido su trabajo "en pro de dar a conocer mejor estas ciudades, compartir experiencias y conseguir mejoras".

"Este grupo no es algo común, solo existimos nosotros como tal dentro de todas las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, y eso es una virtud que habla muy bien de nuestros compañeros", ha dicho.