El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a Red Neurona, la iniciativa público-privada y territorial de centros de demostración y despliegue de inteligencia artificial, con la celebración de la sesión constitutiva en Olivenza (Badajoz), donde han asistido 28 empresas extremeñas interesadas en participar en este modelo que pretende acercar la innovación a las pymes.

Un encuentro que ha estado presidido por el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, quien ha reconocido que para él es un día importante en los profesional, por el nuevo paso dado por el proyecto, pero también en lo personal, por el hecho de concretar es primer proyecto piloto en Extremadura.

En declaraciones a los medios, ha destacado que se trata de una red que pretende "acercar" la innovación y la inteligencia artificial a las pequeñas y medianas empresas, dado el "salto entre utilizar la capacidad de cómputo del supercomputador de Barcelona y la realidad del día a día" de las pymes "en el tejido productivo real".

Esta Red Neurona tiene el objetivo de "acercar estas dos realidades y promover" que las pymes sean "capaces de innovar y hacerlo con todas las instituciones a su disposición".

A modo de ejemplo, se ha referido a una empresa de tomates que quiera innovar para tener menos desechos y que para ello necesita una inversión en robótica, en óptica, un modelo que conozca los datos de su propio producto... para lo cual se va a crear un centro de capacidad avanzada que les sirva para desarrollar un proyecto de estas características, que les ofrezca "prototipos que luego le permitan ampliar la inversión y resolver sus problemas de su día a día".

El objetivo del Gobierno es que las empresas entiendan que esta innovación y que la inteligencia artificial son una ayuda en su día a día y que "hay mucho espacio para que desplieguen ese tipo de soluciones".

Para ello se ha mantenido un encuentro con 28 empresas extremeñas dispuestas a realizar este camino, a las que se va a mentorizar a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), y el ICEX "para que sepan cuáles son las mejores opciones para resolver sus problemas gracias a la tecnología".

Tras este inicio en Extremadura, el Gobierno prevé aumentar este proyecto a más comunidades autónomas a lo largo del 2027, si bien el vicepresidente primero del Gobierno ha aclarado que se quería que empezara en Extremadura porque "el potencial de desarrollo" para las pymes de la región es "enorme".

En la reunión de este lunes se ha puesto sobre la mesa financiación por parte de CDTI y el ICO, así como se intentará desarrollar "algún tipo de subvención" para que sean capaces de ver reducido el coste que supone el desarrollo de este tipo de proyectos. "Vamos a ir paso a paso también en esta primera etapa, identificando qué necesidades tienen", ha señalado.

En todo caso, ha abundado en que el objetivo final es que "se digitalicen" y que este proceso de mejora, de innovación, de inteligencia artificial en las pymes no se haga "a costa de los trabajadores", sino que sea "un proceso que refuerce, en este caso, la presencia, la productividad de los trabajadores" y que no se traduzca en "producir lo mismo con la mitad de gente".

Esto es una cuestión, ha destacado Cuerpo, que han pedido las propias empresas participantes, que apuestan por "producir el doble con la misma gente y por lo tanto ver mejoradas sus condiciones salariales, ver mejorado su día a día gracias a la productividad que supone la inteligencia artificial".