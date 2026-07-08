El Gobierno central crea siete nuevas plazas de jueces y cuatro de fiscales en Extremadura

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 7 de julio, la creación de siete plazas de jueces y cuatro de fiscales en Extremadura, con lo que la plantilla judicial crece un "histórico" 5,4 por ciento y la fiscal un 6,15 por ciento.

Se trata de una cifra "histórica" que no se alcanzaba desde 1989. De hecho, durante la última década se han se han creado 13 plazas judiciales en total.

En concreto, de las siete nuevas plazas judiciales para Extremadura, cinco serán para los tribunales de instancia de Cáceres y Badajoz y dos para las Audiencia Provinciales de estas provincias extremeñas.