El Gobierno aprueba la actualización de las entregas a cuenta de 2027, que supondrá la cifra récord de 4.819 millones para Extremadura. El Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros implica un aumento de los recursos del 7,8% para la comunidad extremeña el próximo año. Si se suma la previsión de liquidación de 2025, esta Comunidad Autónoma recibirá 5.094 millones, un 8,6% más de recursos que en 2026

Las entregas a cuenta para el conjunto de las CCAA crecerán un 8,1% hasta los 170.529 millones de euros. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que con esta medida “se garantiza la sostenibilidad financiera” de las administraciones territoriales y se mantiene el compromiso del Gobierno con el Estado del bienestar. La norma también actualiza las entregas a cuenta de 2027 de todas las Entidades Locales, que recibirán 31.826 millones, un 8,8% más. Si se incluye la previsión de liquidación los recursos para todas ellas ascienden a 33.773 millones, un 11,5% más que en 2026.