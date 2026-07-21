El Gobierno adjudica 5 millones en ayudas para un proyecto de central hidroeléctrica reversible en Toril

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido una ayuda de 5 millones de euros para un proyecto de central hidroeléctrica reversible (CHR) que aprovecha infraestructuras existentes, en la localidad cacereña de Toril.

Se trata del proyecto Torreal II que contempla una potencia de turbinación de 33 MW, y una capacidad de almacenamiento de 991 MWh, mientras que sus costes subvencionables ascienden a 20,5 millones de euros.

El de Toril es uno de los siete proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante bombeo reversible (Boralmac 2) a los que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha asignado un total 165 millones de euros en ayudas del programa de incentivos.