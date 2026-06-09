La gigafactoría de baterías para coches de Navalmoral de la Mata prevé iniciar la producción de celdas a finales de 2028

Las modificaciones del proyecto de la gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata (Cáceres), impulsada por la multinacional AESC (anteriormente conocida como Envision AESC) sitúa la previsión de producción de las primeras celdas de batería para vehículos eléctricos en sus instalaciones en diciembre de 2028.

Así lo ha avanzado la secretaria general de Economía, Empleo y Comercio, Celina Pérez, en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea de Extremadura, en la que la diputada Piedad Álvarez ha criticado la "desidia" de la Junta con este proyecto que desde que hace dos años, en julio de 2024, se colocara la primera piedra de la planta, "sigue estando la primera piedra y nada más".

Pérez, por su parte, ha desgranado la situación en la que se encuentra el proyecto punto por punto después de la modificación del proyecto acometido por el promotor para adaptar la producción a la realidad del vehículo eléctrico.

De este modo, la previsión de plazos que se maneja actualmente señala a la finalización del montaje de plantas en septiembre de 2027, mientras que la producción de módulos y packs, también en septiembre de 2027, y para la producción de celdas en diciembre de 2028, mientras que sitúa la finalización de la fase de construcción en noviembre de 2027.

También ha ofrecido una actualización de los datos de empleo, que ha situado en 900, así como una inversión de 977 millones, con una capacidad de 12 gigas y una superficie edificada de 26,4 hectáreas.

Por otro lado, ha subrayado que el proyecto cuenta con "todo el apoyo" del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), que ha sido declarado como un proyecto estratégico durante tres años, con el objetivo de formar a 480 alumnos al año, en siete itinerarios, con 10 acciones formativas para casi 1.500 alumnos en total.

PENDIENTE DE LOS PERMISOS AMBIENTALES

"No sé en qué Extremadura vive usted, pero no he visto un proyecto abandonado, sino todo lo contrario, un proyecto que están haciendo las modificaciones adecuadas para que se haga realidad", ha dicho la secretaria general de Economía, que ha añadido que desde la administración regional están prestando "un acompañamiento total y unos compromisos adquiridos en todos los aspectos por parte de la Junta y un avance de inversión que están llegando a Extremadura".

En cuanto a la situación actual en la que se encuentra la tramitación administrativa del proyecto, ha señalado que los puntos actuales sobre los que la Junta centra su seguimiento es la obtención de los permisos medioambientales, debido a una solicitud de modificación, la obtención de licencias de construcción, finalizar los trabajos de actualización de la subestación de Cerro Chincho y soluciones de vivienda a futuro para los trabajadores.

En su intervención, ha actualizado la situación en la que se encuentra la concesión de la subvención del Perte VEC, pendiente de las respuesta del ministerio tras la solicitud de modificación tramitada, se ha adjudicado el estudio geotécnico, así como los trabajos de desbroce, que concluyeron en mayo, así como también está adjudicado el contrato de movimientos de tierra, entre otras actuaciones previas.

Pérez ha incidido en que se está procediendo a la actualización de la autorización ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental, en la que ya está trabajando una firma española de consultoría ambiental.

En cuanto a las licencias de obra para trabajos civiles, estructurales, arquitectónicos, mecánicos y eléctricos, fue solicitada en mayo y se está a la espera de aprobación a principio de julio.

Respecto al acceso y conexión a la red de Iberdrola, en marzo se recibió una respuesta negativa de Red Eléctrica respecto a la solicitud de potencia de 30 megavatios, pero "tras varias reuniones y gestiones" entre AESC, Iberdrola, Red Eléctrica y la Junta de Extremadura, la semana pasada, el día 2 de junio, ha recibido Iberdrola la carta de condiciones técnico-económicas para la conexión a la subestación de Cerro Cincho de los 30 megavatios que estaba solicitando. Con lo cual, "también está resuelto", ha remarcado.

Finalmente, en cuanto al acceso al agua, ha habido reuniones con la empresa concesionaria y el ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, de modo que "la capacidad necesaria está garantizada", ha asegurado.

También ha concretado que la plantilla de AESC en España actualmente está formada por 18 personas. Cabe recordar que a comienzos de año era de 15 personas y que el objetivo para diciembre es de 35, para lo cual tiene abiertos procesos de contratación.