Fundación Yuste reúne a diez investigadores de la Beca Doctoral Europea 'Premio Europeo Carlos V-António Guterres'

El director general de Asuntos Europeos y Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Pablo Hurtado ha inaugurado este miércoles el seminario doctoral que durante tres días se desarrollará en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Durante su intervención, Hurtado ha destacado el valor de la Fundación Yuste como "espacio privilegiado para el diálogo, el conocimiento y la defensa de los valores europeos", haciendo especial hincapié en la proyección internacional del Premio Europeo Carlos V.

Dirigiéndose a los investigadores, el director general les ha animado a erigirse como "una comunidad académica comprometida con el estudio de los grandes desafíos europeos", anunciándoles que desde ese mismo momento pasaban a formar parte de la Red Euro-Iberoamericana Alumni de Yuste, así como en embajadores de la Fundación y de Extremadura.

Por su parte, el director de la Fundación Yuste, Fernando Pizarro, ha invitado a los investigadores a ser "altavoz de los valores que siempre han definido el proyecto europeo", entre los que ha citado los derechos humanos, el respeto, la paz y la igualdad. "Ojalá el conocimiento adquirido y compartido en Yuste os sirva en un futuro para construir una Europa más justa, unida y próspera", ha finalizado.

Este seminario doctoral, que reúne a expertos, académicos e investigadores de universidades españolas como la de Extremadura, Valencia, Almería, Castilla la Mancha, Carlos III, CEU San Pablo, Católica de Ávila, y de otras partes del mundo como Chile y Bélgica, pretende "favorecer el intercambio de experiencias, impulsar nuevas redes de colaboración y promover soluciones innovadoras y equilibradas" ante uno de los principales retos que determinarán el futuro de Europa, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

BECAS DOCTORIALES DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD

Cabe recordar que el Premio Europeo Carlos V lleva asociado la concesión de las Becas Doctorales de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos dirigidas a investigadores que se encuentren preparando una tesis doctoral, y cuya temática se adapta en cada edición al currículo del premiado.

Así, los investigadores seleccionados participan en el Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V que organiza la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y sus trabajos se publican en una editorial de prestigio.

Las Becas Premio Europeo Carlos V versan sobre la historia, memoria e integración europea desde la temática elegida por la persona premiada en cada edición bajo una perspectiva multidisciplinar. Hasta la fecha se han beneficiado de estas becas más de 100 investigadores procedentes de la Unión Europea y de países como Rusia, Marruecos, México, Perú, Ucrania, Colombia, Brasil o Cuba.