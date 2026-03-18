Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo presentan Proyecto Extremadura, la mayor iniciativa fundacional de la región

Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo han presentado Proyecto Extremadura, una iniciativa que nace con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y social de la región y que se convierte, por su dimensión y alcance, en la mayor iniciativa fundacional de la región.

El acto, celebrado en la sede financiera de Cajalmendralejo en Badajoz, ha contado con la presencia de los presidentes de ambas fundaciones, Pilar García Ceballos-Zúñiga y Fernando Palacios González, junto a la directora general de Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo, Leonor García. Junto a ellos, han estado presentes numerosas autoridades como el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro; la consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones de la Junta de Extremadura, Elena Manzano; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, además de otros representantes institucionales de ámbito regional y provincial.

La presentación ha reunido, además, a numerosos representantes del ámbito social, empresarial y cultural de la región, que han querido acompañar a ambas fundaciones en la puesta en marcha de esta iniciativa.

Proyecto Extremadura es fruto de la suma de esfuerzos de ambas fundaciones para afrontar algunos de los grandes retos que afectan a la región, con el objetivo de generar un impacto real y beneficioso en la ciudadanía extremeña.

Así se ha referido a Proyecto Extremadura el presidente de la Fundación Cajalmendralejo, Fernando Palacios González, que ha puesto en valor el papel de las personas que han hecho posible esta iniciativa, destacando especialmente la figura de Pilar García Ceballos-Zúñiga, de quien ha puesto en

valor “su sensibilidad, su altura de miras y su profundo compromiso con Extremadura”, cualidades que, ha señalado, han sido determinantes para impulsar este proyecto. Asimismo, ha reconocido el trabajo de Álvaro Rodríguez Guitart como catalizador de la idea, así como la implicación de Leonor García, directora general de ambas fundaciones.

Palacios ha incidido en el carácter del Proyecto Extremadura como una iniciativa “realizada por y para Extremadura”, destacando su dimensión no solo estratégica, sino también emocional, al nacer del compromiso compartido con el desarrollo y el futuro de la región.

En este sentido, la presidenta de Fundación Caja Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga, ha puesto de relieve que en un territorio como Extremadura, donde los recursos son limitados, “la colaboración es clave para ampliar el alcance y la sostenibilidad de los proyectos”. Así, ha explicado que Proyecto Extremadura surge también como respuesta a desafíos estructurales de la región como el envejecimiento de la población, la fuga de talento joven, la despoblación rural, la brecha digital o el aumento de los problemas de salud mental.

La alianza entre ambas fundaciones permitirá actuar con mayor capilaridad territorial y desplegar iniciativas de mayor impacto, “con el propósito común de contribuir al desarrollo de Extremadura mediante proyectos innovadores y colaborativos”, ha destacado la presidenta de la Fundación Caja Extremadura.

Cuatro áreas: social, cultura, ciencia y talento

Proyecto Extremadura nace con vocación de ser un proyecto dinámico y evolutivo, como ha remarcado la directora general de ambas fundaciones, Leonor García, “abierto a seguir creciendo y generando nuevas oportunidades para la región, desde el compromiso compartido de ambas fundaciones con el futuro de Extremadura”.

En este sentido, ha explicado que Proyecto Extremadura se articula en torno a cuatro grandes áreas de actuación: Social, Cultura, Ciencia y Talento, apoyadas en cinco ejes estratégicos que guían el conjunto de sus programas, como son la innovación, el impacto, el trabajo en alianza, la sostenibilidad y el compromiso con Extremadura.

Principales proyectos e iniciativas

Durante su intervención, la directora general de ambas fundaciones ha detallado algunas de las principales iniciativas que se impulsarán desde estas áreas, entre ellas el desarrollo de un hospital conductual en Almendralejo, especializado en la atención a jóvenes y personas con discapacidad con trastornos de conducta o problemas de salud mental; así como programas de apoyo al tercer sector, proyectos culturales de proyección nacional e internacional, iniciativas para impulsar la investigación científica y programas destinados a fomentar el talento joven, especialmente en ámbitos como las vocaciones STEM.