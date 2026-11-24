Fundación Caja Badajoz han configurado una programación especial de Navidad 2026 que llenará de cultura, creatividad y entretenimiento sus espacios de Badajoz, Mérida y Zafra durante las próximas fiestas, con un total de 54 actividades con las que espera alcanzar a 3.702 beneficiarios, a través de una oferta diversa dirigida a públicos de todas las edades.

La programación combina talleres educativos y creativos, conciertos y espectáculos para todas las edades, ofreciendo alternativas de ocio que unen aprendizaje, cultura y entretenimiento. Con esta iniciativa, Fundación Caja Badajoz convierte sus centros culturales en espacios de encuentro y participación durante la Navidad, acercando la cultura a las familias y fomentando experiencias compartidas

En Badajoz, la programación se desarrollará del 1 de diciembre al 5 de enero y contará con 25 actividades, con una previsión de 1.702 beneficiarios. La propuesta combinará talleres creativos para niños y adultos, música y espectáculos familiares.

Entre las actividades destacan los talleres infantiles de la iniciativa Minicreadores, con propuestas como la decoración de bolas navideñas o la elaboración de dulces creativos; los talleres de ciencia Juega con la ciencia, y espectáculos como Navidad con Vacasflakas y Brocolina.

La música también tendrá un papel protagonista, con conciertos como la Zambomba Triana por Pascua, la actuación de Geek Symphony con la música de Harry Potter y el concierto del Coro Francisco Barroso de la Catedral de Badajoz, informa la fundación en una nota de prensa.

En Mérida, las actividades tendrán lugar del 11 de diciembre al 4 de enero. El espacio acogerá 16 propuestas y prevé alcanzar a 1.158 beneficiarios. La programación ofrecerá alternativas para diferentes edades, con talleres infantiles STEAM, como la creación de un Papá Noel interactivo o un Belén en movimiento, y actividades para adultos centradas en la creatividad y las manualidades navideñas.

La música y las artes escénicas completarán la oferta con el concierto de Navidad de Lyrikos, un concierto gospel y un espectáculo de improvisación navideña, además de propuestas infantiles como Navidad con Vacasflakas y Brocolina.

En Zafra, la Navidad se celebrará del 10 de diciembre al 2 de enero con 13 actividades y una previsión de 846 beneficiarios. Los talleres infantiles y familiares cuentan con propuestas STEAM como Creamos un Papá Noel interactivo y Un Belén en movimiento, junto a actividades creativas como el Taller Mágico de Harry Potter o la elaboración de un mini árbol de Navidad.

La música también estará presente con el concierto gospel y el concierto de Navidad de Lyrikos. Como propuesta especial, el público podrá disfrutar de un planetario familiar que acercará la astronomía a pequeños y mayores.