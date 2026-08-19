Fondenex rechaza los “safaris turísticos” para la berrea en Monfragüe

El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) ha expresado su oposición a la celebración de "safaris turísticos" para asistir a la berrea en el Parque Nacional de Monfragüe, previstos entre el 18 de septiembre y el 12 de octubre, y ha solicitado información a la Junta de Extremadura sobre la organización y autorización de estas actividades.

Fondenex se ha dirigido a la Dirección General de Caza y Medio Natural de la Consejería de Agricultura para solicitar el acuerdo del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe que habría aprobado la actividad, así como el informe de la dirección del parque que autorizaría las excursiones y detallaría sus itinerarios.

También ha reclamado información sobre el plan de control y vigilancia de la guardería del parque respecto a esta actividad, además del nombre de las empresas encargadas y el proceso de adjudicación.

Según Fondenex, serían tres empresas las encargadas de esta actividad, que tendrían entre sus objetivos comunes "aumentar la capacidad turística".

La organización ha manifestado en una nota su oposición a las actividades turísticas que considera masificadas en el interior del parque nacional y en las zonas protegidas adyacentes, al entender que "ni contribuye a la conservación de sus valores naturales ni a la sostenibilidad del área", sino que sirve "únicamente a intereses económicos particulares".

Asimismo, ha indicado considera que estos "safaris" colectivos pueden generar falsas expectativas entre los clientes, especialmente en un año que califica de "tan seco".

Fondenex ha defendido que la berrea se produce en un ambiente de "total tranquilidad", sin la irrupción de personas y vehículos en los lugares preferidos por los venados, y ha señalado que debe darse como condición previa que haya llovido y hayan descendido las temperaturas.

Por último, la organización ha anunciado que estudiará si la actividad proyectada cumple las estipulaciones del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Monfragüe.