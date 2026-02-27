La Filmoteca de Extremadura programa para el mes de marzo seis ciclos y catorce películas centradas en la mujer

La Filmoteca de Extremadura ha diseñado para el mes de marzo una programación estructurada en seis ciclos y catorce películas que sitúan en el centro a la mujer como protagonista, creadora y sujeto de memoria.

Durante todo el mes, las sedes de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia acogerán propuestas cinematográficas internacionales y nacionales que refuerzan el compromiso de la Junta de Extremadura con "la igualdad, la diversidad cultural y el acceso universal a la cultura".

Así, el ciclo 'Cine y Mujer' integra la programación de marzo con siete títulos procedentes de Francia, Taiwán, España, Brasil, Portugal, Suiza, Alemania e Irak, que abordan temas como la maternidad, la educación, la emancipación, la memoria y la resistencia frente a la opresión.

Entre los títulos destacados se encuentran 'Érase una vez mi madre', de Ken Scott; 'La chica zurda', de Shih-Ching Tsou; 'La primera escuela', de Éric Besnard; el documental 'Dolores Ibárruri. Pasionaria', de Amparo Climent; 'Manas', de Marianna Brennand Fortes; 'Turno de guardia', de Petra Biondina Volpe, y 'La tarta del presidente', de Hasan Hadi, que reflejan historias de resistencia, maternidad, educación y emancipación.

Una programación que se completa con el ciclo 'Camino a los Oscars', en el que se proyectará 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, reconocida en festivales internacionales y con destacada presencia en los principales premios cinematográficos de la temporada, según informa la Junta en nota de prensa.

Asimismo, la Filmoteca participa junto a la Oficina del Parlamento Europeo en España en el ciclo Premios LUX del Cine Europeo 2026, que permitirá al público extremeño ver y votar tres producciones europeas contemporáneas, como son 'Valor sentimental', de Joachim Trier; 'Love Me Tender', de Anna Cazenave Cambet y la española 'Sorda', de Eva Libertad, una obra especialmente comprometida con la accesibilidad y la inclusión.

Por otro lado, el diálogo entre tradición y modernidad llegará con los ciclos 'Clásicos de la Filmoteca' y 'Foco Festivales', que pondrán en conversación 'Al final de la escapada', de Jean-Luc Godard, y 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater, "una recreación contemporánea del nacimiento del mítico movimiento cinematográfico francés".

Asimismo, la vertiente pedagógica se refuerza a través del programa FilmoEduca, dirigido a centros educativos y asociaciones. En las sesiones matinales para Infantil y Primaria se proyectará 'Arco', una historia de amistad ambientada en 2075, mientras que el alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos podrá asistir a 'La primera escuela', un alegato a favor de la educación como motor de libertad e igualdad.

Con esta iniciativa, la Filmoteca consolida su papel como "herramienta de alfabetización audiovisual, formación cultural e inclusión social", ha asegurado la Junta en nota.

Además de las sedes principales, la programación mensual llegará a distintos municipios extremeños como Herrera del Duque, Jaraíz de la Vera, Cabeza del Buey, Navalmoral de la Mata, Almendralejo, Jarandilla de la Vera, Villanueva de la Serena, Montehermoso, Coria y Salorino, garantizando el acceso a la cultura en el conjunto del territorio.

Con esta programación, la Junta de Extremadura reafirma su apuesta por una "cultura descentralizada y comprometida con los valores democráticos", la igualdad de género y la formación de públicos críticos y se consolida a la Filmoteca como "un referente cultural en la región".