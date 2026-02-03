La Filmoteca de Extremadura cerró 2025 con 28.109 espectadores, un 14,3% más que el año anterior

La Filmoteca de Extremadura registró en 2025 un total de 28.109 espectadores, frente a los 24.592 del año anterior, lo que supone un incremento del 14,3%. La distribución en las cuatro sedes oficiales fue de 6.459 espectadores en Cáceres; 4.127 en Badajoz; 2.749 en Mérida, y 2.704 en Plasencia.

A esto hay que añadir la red de filmotecas itinerante que incluye 10 sedes mensuales integradas por las localidades de Villanueva de la Serena, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Cabeza del Buey, Herrera del Duque, Arroyo de la Luz, Almendralejo, Navalmoral de la Mata, Montehermoso y Coria, que han registrado un total de 4.115 espectadores, además de otros 985 en proyecciones especiales en otras localidades del mundo rural.

Unos datos que "confirman la consolidación de las sedes como espacios culturales estables y reconocidos por el público", ha dicho la consejera de Cultura y Turismo en funciones de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, que ha hecho balance este lunes en Cáceres de la actividad de esta entidad cultural, junto al director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio.

Durante el 2025 se han programado un total de 156 películas, con una media mensual de entre 13 y 20 títulos, organizados en diferentes ciclos que combinan el cine clásico, festivales, cine español, cine europeo e internacional, así como temáticas de colectivos específicos.

La película más vista el año pasado en las sedes de la Filmoteca fue 'El 47', con más de 3.000 espectadores, y el programa 'Filmoeduca', dirigido a escolares también experimentó "un crecimiento muy significativo reforzando su papel como eje fundamental en la fidelización audiovisual de escenarios", ha dicho Bazaga. En 2024 registró una participación de 5.860 alumnos y el año pasado ascendió a 6.970, un 18,94% más que el año anterior.

Dentro de este programa 'Filmoeduca', en 2025 se ha contado con la participación de 977 usuarios procedentes de centros de personas con discapacidad y 13 entidades vinculadas a la discapacidad, lo que "refuerza el carácter inclusivo del programa", ha dicho Bazaga, que ha adelantado que para el mes de febrero ya hay más de mil inscripciones.

Este programa se desarrolla con la proyección de dos películas al mes en las sedes de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, una dirigida a Educación Primaria y otra a Secundaria y Bachillerato, a las que asisten colegios e institutos de varias localidades de ambas provincias.

Además, también se ha consolidado el programa 'Filmoteca en Hospitales', creado para llevar el cine a las personas hospitalizadas y a sus familiares en momentos "especiales y sensibles". "Su objetivo es acercar la cultura cinematográfica a los centros sanitarios utilizando el cine como herramienta de bienestar emocional y humanización en los entornos hospitalarios", ha explicado la consejera.

Así, entre los días 10 y 19 de diciembre de 2025, se llevaron a cabo un total de 13 proyecciones en nueve hospitales de la región, alcanzando ocho áreas de salud de la región, combinando una proyección general para pacientes adultos con una sesión específica en unidades de pediatría.

En todas estas proyecciones se ha aportado su proyector, sistema de sonido y pantallas cinematográficas, para asegurar "una exhibición de máxima calidad adaptada a las características de cada espacio hospitalario". "Este despliegue técnico ha permitido ofrecer a pacientes y familiares una experiencia equiparable a la de una sala de cine convencional. Con esta iniciativa, la Filmoteca consolida una línea de acción social innovadora alineada con los valores de servicio público, inclusión y compromiso con la ciudadanía", ha resaltado Bazaga.