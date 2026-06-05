El V Festival Nacional de Teatro Amateur 'Amaterarte' convertirá a Guareña en referente escénico durante este mes

La localidad pacense de Guareña se prepara para convertirse, un año más, en punto de encuentro del teatro amateur nacional con la celebración de la quinta edición del Festival Nacional de Teatro Amateur 'Amaterarte'.

Una cita ya consolidada dentro del calendario cultural de la localidad que reunirá a compañías de diferentes puntos del país durante los fines de semana comprendidos entre el 4 y el 14 de junio.

Durante la presentación este jueves en Badajoz del certamen, el diputado provincial y alcalde de Guareña, Abel González, ha destacado la importancia de iniciativas como ésta para acercar la cultura al medio rural y dinamizar la vida social de los municipios.

"Desde la institución provincial apostamos firmemente por la cultura como herramienta de desarrollo social para nuestros pueblos. Festivales como 'Amaterarte' permiten acercar propuestas de calidad al público, apoyar el trabajo de las compañías teatrales y generar oportunidades para que la cultura siga creciendo en el medio rural", ha señalado.

Por su parte, la concejala de Turismo y Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Guareña, Nazaret Acevedo, ha subrayado el valor del festival como elemento de promoción y proyección del municipio.

"'Amaterarte' se ha convertido en una de las citas culturales más importantes de nuestro calendario anual. Además de ofrecer una programación de calidad, contribuye a proyectar la imagen de Guareña como una localidad comprometida con la cultura, capaz de atraer visitantes y generar actividad durante varios fines de semana", destaca.

El festival cuenta con el patrocinio de la Diputación de Badajoz y repartirá más de 3.000 euros en premios entre las compañías participantes, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

En esta quinta edición reunirá a cuatro grupos teatrales procedentes de Madrid, Sevilla, Burgos y Castellón, con el objetivo de acercar al público propuestas escénicas de calidad, fomentar el teatro amateur y respaldar el trabajo de las formaciones que integran el panorama nacional de las artes escénicas.

Las representaciones tendrán lugar en el Centro Cultural de Guareña los días 4, 5, 7, 12 y 13 de junio. La programación concluirá el domingo 14 con la gala de clausura y la entrega de premios del certamen.

PROPUESTAS

A su vez, el gestor cultural del Ayuntamiento, Fernando Pascual, ha destacado el alto nivel de las propuestas seleccionadas y el crecimiento experimentado por el festival en sus últimas ediciones.

"Cada año recibimos más candidaturas de compañías de toda España, lo que demuestra el prestigio que está adquiriendo dentro del circuito amateur. La selección de esta edición ofrece estilos y temáticas muy diversas, garantizando una programación atractiva para todos los públicos", asevera.

Así, el festival arrancará este jueves, día 4, con la representación de 'Las Cuñadas', a cargo del grupo Carmesí de la Escuela Municipal de Teatro de Guareña, dirigido por Eva Romero. Esta obra participará fuera de concurso como propuesta inaugural del certamen.

Entre las compañías seleccionadas para competir en esta edición destaca la Asociación de Artes Escénicas y Audiovisuales A Rivas el Telón (Madrid), que este viernes, día 5, pondrá en escena 'El Amor en Tiempos de Lorca', una reflexión dramática inspirada en el universo de Federico García Lorca y la memoria histórica.

El domingo día 7 será el turno de Trajano Teatro (Sevilla), que presentará 'Promesas de Libertad', una obra ambientada en tiempos de guerra que invita a reflexionar sobre la lucha por la dignidad y la esperanza.

Durante la segunda semana del festival, el 12 de junio llegará 'El Lazarillo de Tormes', adaptación del clásico de la literatura española presentada por la compañía El Duende de Lerma (Burgos).

El sábado 13 de junio, la Asociación Cultural Amigos del Teatro de Castellón representará 'El Trastero', una propuesta que explora las relaciones familiares, la memoria y los recuerdos del pasado.

Además, el 14 de junio, durante la gala de clausura, se dará a conocer el fallo del jurado y el grupo ganador de esta quinta edición.

El certamen otorgará un primer premio dotado con 1.900 euros y un segundo premio de 1.100 euros. Además, se concederán menciones de honor al tercer y cuarto grupo clasificado, así como reconocimientos a la mejor actriz protagonista, al mejor actor protagonista y el Premio Especial del Público.