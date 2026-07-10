El Festival de Mérida y la ONCE renuevan su colaboración en favor de la inclusión con 'Medea' en el Teatro María Luisa

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y la ONCE han firmado este jueves un convenio de colaboración en la sede del certamen con el objetivo de que el teatro, la cultura inclusiva y la accesibilidad de las personas con discapacidad visual estén presentes, un año más, en la programación de la 72ª edición del festival.

A través de este acuerdo se establece que la ONCE asume el apoyo y la coordinación artística de la obra 'Medea', de la compañía de teatro Sa Boira (integrada por personas con ceguera y deficiencia visual), que se representará por primera vez, el 1 de agosto, en el Teatro María Luisa.

La presentación ha tenido lugar en la sede del certamen de Mérida a cargo del director del Festival, Jesús Cimarro; la delegada municipal de Educación, Susana Fajardo; y el director ejecutivo de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE, Ángel Luis Gómez.

Al acto también han acudido el jefe del departamento de Promoción Cultural y Artística de la ONCE, Francisco Maldonado; el director-gerente del Consorcio Patronato del Festival de Mérida, Pedro Blanco; el director de la agencia ONCE en la localidad, Juan José Vela; y la responsable del Departamento de Servicios Sociales de la ONCE en Extremadura, Marta Checa.

En este sentido, el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha anunciado que en esta edición se contará con recursos de accesibilidad como la audio-descripción, el bucle magnético, el subtitulado adaptado o las mochilas vibratorias, entre otras herramientas, que "harán posible que el teatro llegue a todos los públicos".

Asimismo, ha explicado el Festival trabaja para convertirse en "un referente artístico y de inclusión", porque el acceso a la cultura "debe ser un derecho universal". Por ello, ha remarcado que seguirán incorporando medidas que permitan que "cualquier persona pueda disfrutar plenamente de las representaciones".

Además, Cimarro ha subrayado que la renovación de la colaboración con la ONCE demuestra que, "la inclusión no consiste únicamente en facilitar el acceso al espectáculo, sino también en favorecer la participación activa de las personas con discapacidad visual en la creación artística".

Por otra parte, ha señalado que será la primera vez que la ONCE represente una obra en el Teatro María Luisa. En este sentido, Cimarro ha asegurado que "será una magnífica oportunidad para disfrutar de este gran clásico desde una mirada distinta y, sobre todo, para comprobar una vez más que el talento, la pasión y el amor por el teatro no entienden de barreras".

Finalmente, ha invitado a la ciudadanía a asistir a la representación para seguir haciendo de Mérida "un lugar donde el teatro clásico continúa siendo un punto de encuentro para todos".