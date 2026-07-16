El Festival de Mérida "conquista" espacios de la ciudad para convertirlos en escenario

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida acerca las representaciones teatrales a distintos barrios de la capital emeritense con la iniciativa 'El Festival conquista espacios'. Entre el 17 de julio y el 24 de agosto enclaves como el Castellum Aquae, la Ermita de la Antigua, el parque de San Lázaro, el Anfiteatro de Nueva Ciudad, la Terraza del Centro Cultural Alcazaba, la Plaza Pizarro y el Parque Comarca Ribera del Tajo, en la Barriada El Prado, se convierten en escenarios abiertos a toda la ciudadanía.

Este miércoles se ha presentado con la presencia de la directora del CEMART, Amparo Jiménez; el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Mérida, Felipe González; el director y programador de la actividad, Javier Llanos, y Juan Carlos Tirado, de TAPTC Teatro.

Esta iniciativa, puesta en marcha por TAPTC? en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, forma parte de la programación de 'Agusto en Mérida' y busca acercar el teatro y la cultura grecolatina, de manera gratuita, a los barrios, plazas y parques de la ciudad.

En este sentido, la directora del CEMART ha señalado que el teatro sale de los grandes recintos para "transformar las calles y plazas emeritenses en un gran escenario", propiciando que la ciudad se "inunde de cultura clásica para llegar a toda la ciudadanía". De esta manera, ha subrayado, se "democratiza la cultura y se hace accesible porque puede llegar a todos los públicos".

En la misma línea se ha pronunciado el director del Festival de Mérida al afirmar que el teatro "no termina" en el escenario del Teatro Romano, sino que "el Festival crece cuando sale a la calle para formar parte de la vida cotidiana de los barrios emeritenses"; a la vez que ha entroncado esta iniciativa en el compromiso del Festival con una cultura "accesible, cercana y compartida".

Por su parte, el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Mérida ha subrayado que esta iniciativa hace que el teatro vuelva a encontrarse con el público en un ambiente único que "invita a disfrutar de la cultura al aire libre".

Javier Llanos ha sido el encargado de desgranar la programación que comenzará el 17 de julio en la parte frontal de la Ermita de la Antigua con `Seudolus¿, una divertida versión basada en la obra de Plauto. Continuará el día 7 de agosto en la terraza del Centro Cultural Alcazaba con el monólogo '50.000 pesetas', escrito e interpretado por Raquel Bazo. El 14 y 15 de agosto, en el Parque Comarca Ribera del Tajo, en la barriada de El Prado, y en la plazoleta de Pizarro, respectivamente, se representará el espectáculo familiar 'Troya, los herrores de la güerra'.

El Castellum Aquae y en el Parque del Acueducto de San Lázaro son los escenarios elegidos para representar 'Heroidas', obra basada en el texto de Ovidio.

El 21 de agosto, las representaciones regresan a la Ermita de la Antigua con 'La Paz', de Aristófanes, dirigida por Juan Carlos Tirado Aguilar.

La obra 'Cinco antorchas', creada e interpretada por Belén Hernández, pondrá el cierre a esta programación el día 24 de agosto en Anfiteatro de Nueva Ciudad.

Por último, Juan Carlos Tirado, miembro de TAPTC?, ha tenido palabras de agradecimiento hacia los verdaderos protagonistas: "ese voluntariado cultural emeritense" que se sube al escenario, y también a las asociaciones de vecinos que este año acogen esta iniciativa.

La entrada para estas representaciones es gratuita y el público asistente solamente deberá llevar su propia silla.