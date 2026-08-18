El VI Festival Internacional de Guitarra ofrece ocho conciertos en seis localidades de la provincia de Cáceres

El VI Festival Internacional de Guitarra de Arroyo de la Luz (Cáceres), que organiza la Asociación de Guitarra Clásica de Extremadura (Aguicex), llega este año a otras cinco localidades con ocho conciertos que forman parte la programación de esta cita, que celebrará actividades en Arroyo de la Luz, Jarandilla de la Vera, Alcántara, Salorino, Piornal y Pinofranqueado.

Este certamen musical reúne a intérpretes de prestigio nacional e internacional, formaciones de referencia y jóvenes talentos, articulando una programación que combina conciertos, actividades formativas, clases magistrales y un concurso infantil y juvenil.

La edición 2026 se caracteriza por su proyección territorial, con conciertos en seis municipios de Extremadura, y por su vocación educativa, reforzada mediante el Campus de Guitarra y el Concurso de Interpretación Infantil y Juvenil, que se desarrollarán en Jarandilla. Además, se ofrecen becas para que clases magistrales a alumnos destacados de conservatorios de toda Extremadura.

El Campus de Guitarra se celebrará del 24 al 31 de agosto en la Residencia Universitaria de Jarandilla de la Vera con la participación de 26 alumnos procedentes de provincias como Sevilla, Granada, Málaga, Madrid, Orense, A Coruña, y diversas localidades de Extremadura.

En el campus ofrecen clases profesores de reconocido prestigio y los alumnos reciben clases individuales de guitarra clásica, talleres de técnica e interpretación, así como conferencias y encuentros con artistas invitados.

En cuanto a los conciertos --todos ellos gratuitos y con entrada libre-- comenzarán el 23 de agosto en Arroyo de la Luz con el guitarrista Ricardo Gallén; el 25 de agosto actuará en Jarandilla de la Vera, Ioanna Kazoglou; el 27 de agosto, también en Jarandilla será el turno de Javier Lucío; el 29 de agosto, se desarrollará el terce concierto en Jarandilla de la Vera con Pyrophorus Guitar Duo (Ali Arango & Josué Fonseca).

La programación de conciertos continuará en el 4 de septiembre en Alcántara con la actuación de Edwin Tangarife, Ganador del Concurso Ángel Iglesias 2025; el 11 de septiembre será la localidad de Salorino la que acoja la actuaciónde Mabel Millán; el 12 de septiembre, el festival se desplazará a Piornal con el Dúo Orpheo (Eugenia Boix & Jacinto Sánchez), y el 13 de septiembre concluirá en Pinofranqueado, con el concierto que ofrecerán Joaquín Riquelme & Pedro Mateo González.

El Concurso de Interpretación Infantil y Juvenil se desarrollará el 30 de septiembre en Jarandilla de la Vera, cuyos ganadores se llevarán dos guitarras profesionales donadas por la firma Esteve, valoradas en más de 2.500 euros entre las dos guitarras, y becas de estudio por importe de más de 600 euros.

Toda la programación se ha dado a conocer este lunes en una rueda de prensa en el Palacio de Carvajal de Cáceres con la presencia de la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; el alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro; el organizador del festival, Jacinto Sánchez, y el guitarrista Javier Lucío.

Sánchez ha explicado que el objetivo de este festival es impulsar la excelencia artística en jóvenes guitarristas, difundir la guitarra clásica en el territorio extremeño, y crear espacios de convivencia cultural y musical, además de acercar la música a todos los públicos mediante conciertos gratuitos.

En parecidos términos se ha pronunciado Esther Gutiérrez, que ha destacado la importancia de que la cultura llegue a todos los rincones de la provincia, porque contribuye también a fomentar el desarrollo económico de los municipios y "genera oportunidades en los pueblos". "Debemos sentirnos orgullosos de las actividades de calidad que se organizan en nuestros municipios", ha incidido.

Y es que, según ha explicado Jacinto Sánchez, los conciertistas son profesionales de primer nivel que han recorrido medio mundo y han actuado en los mejores escenarios y que ahora se tiene la oportunidad de disfrutar de ellos en este festival que "promueve la formación de alto nivel" refuerza "la presencia de Extremadura en el circuito guitarrístico internacional".

La combinación de conciertos gratuitos, actividades educativas y presencia de artistas de prestigio convierte esta edición en un referente cultural para Extremadura y para el panorama guitarrístico español.

LOS GUITARRISTAS

Ricardo Gallén es un distinguido guitarrista con una floreciente carrera. Sus habilidades le han permitido la posibilidad de llevar sus interpretaciones por todo el mundo en recitales a solo, en dúo o con orquestas, en importantes escenarios como el Royal Concertgebouw de Amsterdam, el Auditorio Nacional de Madrid, la Sala Tchaikovsky de Moscú, el Palau de la Música, entre otros.

Recientemente ha sido galardonado con la Medalla a las Bellas Artes por la Real Academia de Bellas Artes de Granada y, además, cuenta en su haber con los más importantes galardones como los certámenes Francisco Tárrega, Andrés Segovia o Markneukirchen, entre otros. Ha impartido la docencia en Universidades como el Mozarteum de Salzburgo, la Sibelius Academy en Helsinki, The Cleveland Institute of Music, o la Universidad "Franz Liszt" en Weimar.

Ioanna Kazoglou (Grecia, 2003) es una guitarrista clásica que desarrolla una intensa actividad concertística internacional. Actualmente cursa el Máster en la Robert Schumann Hochschule de Düsseldorf con Joaquín Clerch. Anteriormente finalizó sus estudios de Grado con Ricardo Gallén en la Hochschule für Musik Franz Liszt de Weimar y realizó un semestre Erasmus en la Universität für Musik und darstellende Kunst Wien con Adriano Del Sal.

Comenzó sus estudios de guitarra a los ocho años con Sonia Haralabidou y obtuvo el Diploma de Guitarra a los quince años bajo la dirección de Loucia Samourkas. Ha actuado en numerosos países y en julio inauguró el Festival de la Guitarra de Vélez-Málaga, como ganadora del Concurso Internacional de Guitarra Ciudad de Málaga 2025.

Javier Lucío García nace en Cáceres en 1992. Recibe su formación musical en el Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa de Cáceres, donde obtiene el Premio Extraordinario de Finalización de las Enseñanzas Profesionales de Música. Continúa su desarrollo en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. Ha sido galardonado en concursos como intérprete solista y ha tocado en salas de ámbito nacional e internacional.

Pyrophorus Guitar Duo está formado por los guitarristas Ali Arango y Josué Fonseca, dos intérpretes de origen latino con una fuerte personalidad artística. El nombre del dúo alude a la energía y la luminosidad de su propuesta musical. Han participado en festivales internacionales de guitarra, ciclos de música de cámara y giras por distintos países, consolidándose como una de las formaciones de dúo de guitarra más interesantes de su generación.

Edwin Tangarife Duque Nace en Barcelona en el año 2004. Comenzó sus estudios musicales a la edad de 8 años en Colombia. Estudiante de guitarra en la Universidad Veracruzana en Xalapa, México entre 2020 y 2022. Actualmente cursa estudios de grado superior en el Centro Superior Katarina Gurska en Madrid.

Mabel Millán estudió guitarra en el Conservatorio Superior de Baleares, obteniendo Matrícula de Honor y Premio fin de Carrera, así como Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, y sus respectivos Másteres en Venecia y La Rioja.

El Dúo Orpheo está especializado en el repertorio de música vocal con acompañamiento de instrumentos de cuerda pulsada; abarcan en sus programas un amplio abanico de épocas y estilos desde el Renacimiento hasta nuestros días, siempre con instrumentos históricos. Sus integrantes son la soprano Eugenia Boix y Jacinto Sánchez, especialista en instrumentos de cuerda pulsada.