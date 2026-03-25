El Festival Guoman se celebra este fin de semana en Guareña con conciertos de Benito Kamelas o El Gato con Jotas

El XXII Festival Guoman se celebra este fin de semana, los días 27 y 28 de marzo, en la localidad pacense de Guareña con ocho conciertos y distintas actividades como una Batalla de Gallos, el espacio dedicado al humor 'Chisteando' o el Guoman Infantil, que convierten sus calles en un gran escenario cultural.

Artistas como Benito Kamelas, El Gato con Jotas, Tamara Agudo & Band o La Pólvora de la Calle, entre otros, se darán cita en este evento organizado por el Colectivo Guoman y el Ayuntamiento de la localidad que combina música en directo con actividades culturales y de ocio abiertas al público.

En su intervención durante su presentación, el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha señalado que alcanza su 22º edición y que es un festival consolidado como una de las citas culturales "más singulares y reconocibles" de la provincia, así como una de las iniciativas "con más y mejor evolución" en la comunidad, como así lo demuestra cada año por su capacidad para seguir creciendo "sin perder su esencia".

Asimismo, se trata de una propuesta cultural abierta, diversa y ligada al territorio que combina música en directo, artes escénicas y actividades para la infancia y la familia en un ambiente accesible e inclusivo, ha resaltado, junto con su compromiso con la cultura como herramienta de transformación social con la igualdad, la diversidad y la participación ciudadana, o su apoyo al talento emergente, al mismo tiempo que ha mostrado el apoyo de la diputación a iniciativa como esta que contribuye a dinamizar social, cultural y económicamente los municipios.

Por su parte, el alcalde de Guareña y diputado provincial, Abel González, ha destacado la evolución y continuidad del festival a lo largo de sus 22 ediciones, así como que la capacidad de adaptación forma parte del "ADN" del Guoman que, con el paso de los años, ha ido ajustando su programación para ofrecer una propuesta acorde a las preferencias de un público diverso entre familias o jóvenes.

Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que el resultado de todo un año de trabajo se verá este fin de semana y en que tiene "toda la pinta de ser muy prometedor" dado que con esa "ilusión" se ha organizado, con El Gato con Jotas o Benito Kamelas en una edición cuyo cartel ha sido elaborado por Fernando Sembrador.

También ha puesto el acento en la cantidad de gente de fuera que atrae y que se aloja en hoteles o casas rurales de Guareña o el entorno, por lo que supone un "gran impulso" para la hostelería, y ha avanzado que 'Construyendo Tarteso', vinculado al yacimiento de El Turuñuelo, tendrá un espacio expositivo que permitirá conocer sus novedades.

OCHO CONCIERTOS GRATUITOS

A su vez, el representante del Colectivo Guoman, Fran Muñoz, ha detallado el programa y ha explicado que las actuaciones tendrán lugar en varios espacios del casco urbano de manera simultánea a lo largo del viernes y el sábado, gracias a un numeroso grupo de voluntarios. Todas las actividades del certamen serán gratuitas, incluidos los ocho conciertos que tendrán lugar en el escenario principal ubicado en la Plaza España de la localidad.

En concreto, las actuaciones arrancarán el viernes 27 de marzo con la actuación de Tamara Agudo and Band, el grupo emeritense que se proclamó vencedor del Concurso de Grupos Noveles del año pasado, que en la pasada edición alcanzó su decimosexta edición, y que no se celebrará este año, con la previsión de retomarse en la próxima edición.

Seguidamente, será el tributo a Ska-P ofrecido por El Gato López y cerrará la noche del viernes el DJ Pablo Santos, procedente de Santa Marta de los Barros.

El sábado a partir de las 14,30 será el turno para el grupo extremeño La Pólvora de la Calle y tras el espectáculo de clausura del festival se podrá disfrutar de la actuación indie-rock de la mano de Neverland Bari.

La segunda noche de conciertos continuará con el rock del grupo Benito Kamelas y la actuación de El Gato con Jotas, conocido por fusionar los sonidos de antaño con nuevos estilos musicales, como la electrónica dance y reguetón. El cierre de la noche lo ofrecerá la sesión musical de Pedro Sojo DJ.

ACTIVIDADES PARALELAS

El festival ofrece también un programa de actividades paralelas dirigidas a todos los públicos, en el caso del viernes, tras la inauguración en la Plaza de España con exhibiciones de gimnasia rítmica y baile, con la IV Batalla de Gallos en la Plaza de San Gregorio y que este año incorpora como novedad premios en metálico, 100 euros para el ganador y 50 para el segundo clasificado.

De forma paralela, la calle Don Diego López acogerá 'Chisteando', un espacio dedicado al humor con monólogos a cargo de Juancho Berbabé y Fernando Bernal; mientras que el sábado por la mañana se desarrollará el Guoman Infantil, que incluirá un pasacalles, exhibiciones deportivas y talleres dirigidos a los más pequeños, algunos de ellos organizados por asociaciones locales centradas en la estimulación cognitiva o el lenguaje de signos.

Durante la jornada, la Plaza de San Gregorio y las calles Don Diego López y Pajares serán escenario de talleres de manualidades, ajedrez, danza y percusión africana, además del espectáculo circense 'Rock Cirk' de la compañía Rolabola, un mercadillo solidario y puestos de artesanía. A partir de las 21,00 horas tendrá lugar el espectáculo de clausura 'Verde, Blanca y Guoman', a cargo de ANPM Group.

Además y como cada año, habrá una Zona de Asociaciones, donde colectivos de la localidad y de la comarca podrán difundir entre los asistentes su trabajo, realizar rifas y otras actividades para recaudar fondos.