La Feria del Níscalo de Castilblanco aúna rutas micológicas con talleres y una jornada técnica sobre emprendimiento

La VIII Feria del Níscalo Mycosfera se celebra los próximos días 6 y 7 en la localidad pacense de Castilblanco con rutas micológicas tanto en familia como libres, talleres de cocina en vivo, catas y degustaciones o una jornada técnica sobre emprendimiento con níscalos y creación de empresas con recursos locales.

La programación, que aúna también una feria de muestras, exposiciones o una muestra de las setas recogidas en las rutas además de actuaciones teatrales o musicales o distintos talleres de reconocimiento de setas o de huertos micológicos, recoge como novedad la citada jornada técnica sobre emprendimiento, vinculada al interés y apuesta que hay en Castilblanco por fomentar este último en torno a este producto.

En este mismo sentido y durante la presentación de Mycosfera a cargo del diputado provincial Saturnino Alcázar, el alcalde de Castilblanco, Eusebio Fernández, y el colaborador de la feria, Rosendo García, este último ha explicado que en el municipio hay una tradición de recogida, pero han hecho una apuesta con el ayuntamiento y ya tienen varios estudios realizados para que el níscalo sea un recurso que pueda favorecer la creación de empresas.

Esto último "no es sencillo" al conllevar temas sanitarios, empresariales o financiación y infraestructuras, pero "los pasos se están dando", ha apuntado, en un municipio en el que de momento no hay ninguna empresa dedicada al níscalo, pero sí la idea de trabajar en la posibilidad de contar con un Centro de clasificación, que sería el "germen" de que este producto salga al mercado con un valor añadido "mucho mayor".

Ante ello, ha avanzado que ya hay algún emprendedor de la zona o empresario que ha mostrado interés a la vista de los estudios con los que cuentan y ha considerado que en "breve plazo", uno o dos años, podrían tener una empresa que trabaje con este producto.

Sobre la feria, Saturnino Alcázar ha destacado que Mycosfera no es solamente una feria micológica, sino también una iniciativa destinada a poner en valor los recursos y potencialidades naturales, ambientales, gastronómicas y turísticas de Castilblanco o la comarca de La Siberia, Reserva de la Biosfera.

En su octava edición, ha subrayado, es un evento consolidado e integrado en la programación oficial de la Reserva de la Biosfera, financiada también por la institución provincial a través de las subvenciones de fomento del turismo. Desde la diputación, seguirán apoyando este tipo de propuestas que ponen en valor el territorio e impulsan el crecimiento económico en enclaves como Castilblanco, permitiendo promover y proyectar sus recursos naturales, turísticos y gastronómicos.

Por su parte, Eusebio Fernández ha agradecido el apoyo de la diputación y ha explicado que esta feria representa la esencia, identidad, historia y el "profundo" vínculo con la naturaleza que rodea este municipio "privilegiado" con una tradición micológica que ha pasado de generación en generación, y en la que el níscalo no es solo un producto gastronómico, sino parte de la cultura y de la forma de vivir el otoño en Castilblanco.

Asimismo, ha señalado que, con esta nueva edición, el objetivo es seguir reforzando la unión entre naturaleza, gastronomía y desarrollo económico, impulsando un turismo respetuoso y de calidad en el marco de la Feria del Níscalo, que también supone una oportunidad de atraer visitantes, dinamizar la hostelería y el comercio local y mostrar el "enorme" potencial micológico del territorio.

Para ello, ofrece rutas guiadas, talleres, actividades divulgativas o actuaciones culturales junto a un mercado local dentro de un programa diseñado para el disfrute de las familias, los aficionados a la micología y a quienes deseen conocer Castilblanco "desde su lado más auténtico".

Por último, Rosendo García ha puntualizado que el níscalo es un recurso que da protagonismo a Castilblanco a nivel turístico, gastronómico y también natural y entre las actividades ha citado la presencia de Puebla de Obando como pueblo invitado y que es una localidad con una jornada micológica celebrada recientemente, junto a la jornada técnica sobre emprendimiento en torno al recurso del níscalo, que contará con la participación de una empresa de otra comarca que mostrará cómo las setas pueden convertirse en un recurso capaz de generar nuevas iniciativas empresariales.

Al respecto, ha subrayado que desde el ayuntamiento existe el "empeño" de que el níscalo "vaya más allá de un recurso turístico" y se convierta en una oportunidad para la creación de pequeñas empresas, que contribuyan a su puesta en valor como elemento dinamizador de la localidad y la comarca.