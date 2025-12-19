Extremadura registra un otoño muy cálido con cifras normales de precipitaciones

Extremadura ha registrado un otoño “muy cálido”, una tendencia de temperaturas por encima de la media que se prevé continúe en invierno, mientras que la estación que ahora acaba ha experimentado cifras “normales” en cuanto a precipitaciones.

El responsable de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha explicado en una comparecencia que los 18 grados alcanzados de media durante otoño representan un grado más respecto a la media de las últimas décadas.

Octubre, considerado “muy cálido”, explica estas cifras, ya que se registraron 20 grados de media, tres por encima de lo habitual, mientras que septiembre y noviembre experimentaron valores medios.

La mayoría de los años del último lustro han registrado otoños con temperaturas más altas en relación a las últimas décadas, y no en vano en 2022 se alcanzaron por ejemplo los 18,4 grados, ha manifestado.

A falta de los últimos días del año, 2025 puede ser considerado ya como “cálido”, ha expresado Núñez.

En cuanto a las lluvias, el otoño ha alcanzado unas precipitaciones medias de 177,3 litros/m2, una cifra considerada “normal” pues solo han sido 7,5 litros/m2 menos en relación a la media.

No obstante, el otoño de 2025 ha sido el que menos precipitaciones ha registrado de la actual década, donde por ejemplo en 2023 se obtuvieron 306,6 litros/m2.

Noviembre ha sido el mes con más lluvias, pues septiembre y octubre fueron “seco” y “muy seco”, respectivamente, en relación a lo habitual.

Entre los fenómenos más destacados de la estación se encuentran una borrasca a finales de octubre que dejó “importantes precipitaciones especialmente en el sur de Extremadura”, tormentas el 5 de noviembre que “provocaron inundaciones” en ciudades como Almendralejo, Cáceres o Badajoz, o la borrasca Claudia del 13 de noviembre, con algunos desbordamientos de ríos.

Las precipitaciones han continuado durante diciembre, y se espera que se mantengan en los próximos días (por ejemplo de cara a la jornada electoral de este domingo, especialmente en el norte de la comunidad autónoma, o durante múltiples jornadas del periodo navideño).

El año en líneas generales será considerado como “muy húmedo” en relación a la media, ha destacado.

De cara al invierno, y “con la cautela que deben tomarse las predicciones” a medio plazo, las previsiones apuntan a una estación con temperaturas por encima de la media de las últimas décadas, y con precipitaciones en niveles normales o ligeramente superiores.