La II Feria Internacional de Coleccionismo reunirá a cerca de 200 expositores en Mérida

Mérida acogerá este fin de semana la II Feria Internacional de Coleccionismo, que reunirá a cerca de 200 expositores en los tres pabellones de IFEME, con más de 4.000 metros cuadrados de exposición y venta.

La cita contará con participantes llegados de distintos puntos de España, incluidas Baleares y Canarias, además de Portugal, Francia, Andorra, Bélgica y Reino Unido.

La organización destaca el crecimiento del evento respecto a la pasada edición, que recibió más de 20.000 visitantes, y su impacto en la economía local, especialmente en los sectores hostelero, comercial y hotelero.

La oferta incluirá desde monedas, sellos y billetes hasta cartas Pokémon, figuras Funko, cómics y manga. Además, los visitantes podrán fotografiarse junto al trofeo de la Copa del Mundo conquistada por la selección española, uno de los principales reclamos de esta edición.

La feria abrirá el sábado 10 de octubre, de 10:00 a 21:00 horas, y el domingo 11, de 10:00 a 14:30 horas. El recinto contará con restauración, cafetería y aparcamiento gratuito.