La Feria 'Extremadura Tech Talent' mostrará el 6 de octubre en Cáceres oportunidades de empleo científico en la región

La Feria del Talento Científico-Tecnológico Extremadura Tech Talent, impulsada por Fundecyt-Pctex, celebrará su octava edición el próximo 6 de octubre en el edificio Garaje 2.0 de Cáceres, con el objetivo de atraer y retener el talento cualificado, y facilitar el encuentro directo entre empresas que necesitan incorporar talento y profesionales que buscan nuevas oportunidades de empleo cualificado.

La participación en la feria está especialmente dirigida a profesionales cualificados, personas que buscan un cambio o una nueva oportunidad laboral y estudiantes universitarios y de Formación Profesional de Grado Superior interesados en desarrollar su futuro profesional en Extremadura.

La inscripción, abierta y gratuita, ya se puede formalizar en la página web de Fundecyt-Pctex, espacio en el que se puede consultar toda la información relativa al evento.

Durante la feria, las empresas participantes podrán presentar sus proyectos, equipos y ofertas de empleo, mientras que los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano qué perfiles demanda actualmente el ecosistema científico-tecnológico regional y establecer contacto directo con potenciales empleadores, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

ACTIVIDADES DE LA JORNADA

La programación del 6 de octubre combinará el contacto directo con las empresas con actividades orientadas a mejorar la empleabilidad, en una jornada que comenzará a las 9,30 horas con la bienvenida y acreditación de los asistentes, a las 10,00 horas tendrá lugar la inauguración oficial de la feria y, a continuación, la CEO y fundadora de AICIR, Patricia Moreno, ofrecerá una ponencia inspiracional sobre el futuro del talento.

Entre las actividades previstas destaca el taller 'Potencia tu empleabilidad con IA generativa: aprende a usar prompts', que permitirá a los participantes conocer herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la búsqueda de empleo y la mejora de su perfil profesional.

A partir de las 12,30 horas, el Speaker Corner permitirá a las empresas expositoras presentar sus ofertas de trabajo y explicar qué perfiles profesionales están buscando.

De forma paralela, entre las 10,30 y las 14,00 horas, permanecerá abierta la zona expositiva de empresas de base científico-tecnológica, donde los asistentes podrán conocer sus ofertas de empleo.

EMPLEO TECNOLÓGICO EN EXTREMADURA

Señala el Ejecutivo regional que esta feria se ha "consolidado como un espacio de referencia para la conexión entre talento y empresas en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación", y su plataforma asociada al programa ha permitido publicar ya cerca de 500 ofertas de trabajo y cuenta con alrededor de 150 empresas inscritas, que recurren a esta herramienta para atraer talento tanto joven como senior.

A lo largo de su trayectoria, Fundecyt-Pctex ha conectado a más de 4.000 candidatos con empresas ofertantes, con un creciente interés internacional, ya que más de 1.000 candidatos proceden de países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Bélgica, Irlanda, Italia o Nicaragua, entre otros.

Cabe destacar que el evento está cofinanciado por la Unión Europea a través de los Fon