La Feria Agroganadera de Siruela reúne el fin de semana la mayor exposición de ganado selecto de La Siberia extremeña

La localidad pacense de Siruela celebrará del 5 al 7 de junio la XVI edición de su Feria Agroganadera, un evento ya consolidado que se ha convertido en una de las principales citas del sector primario en la comarca de La Siberia.

El Recinto Ferial de la localidad volverá a albergar la mayor exposición de ganado selecto de la zona, además de un amplio programa de actividades dirigidas a todos los públicos.

Durante la presentación este martes del evento en Badajoz, el diputado de la Diputación de Badajoz Saturnino Alcázar ha señalado que la feria agroganadera de Siruela es "un referente comarcal y provincial que impulsa los recursos primarios y el sector agroganadero, una de las mayores fuentes de actividad económica en la comarca".

Asimismo, ha reafirmado el respaldo de la institución. "Desde Diputación de Badajoz mantenemos un compromiso firme con iniciativas como esta, que favorecen el desarrollo y el asentamiento de la población en la lucha contra el reto demográfico en la que estamos inmersas todas las administraciones", ha apuntado.

Por su parte, el alcalde de Siruela, José Luis Camacho, ha subrayado que el verdadero sentido de este encuentro radica en el "profundo arraigo ganadero" de la localidad, que alberga una de las mayores cabañas ovinas de todo el país, con unas 100.000 cabezas de ganado que constituyen la principal fuente de riqueza del municipio.

"A través de esta feria pretendemos que nuestros jóvenes conozcan, recuerden y mantengan vivas las raíces, tradiciones y costumbres del municipio", ha explicado.

De igual modo, la Diputación de Badajoz respalda esta edición participando en la subasta de ganado con tres lotes de diez hembras de raza merina procedentes de la finca La Cocosa.

Con esta aportación, la institución provincial contribuye a la mejora genética de la cabaña ganadera de la provincia. Asimismo, contará con un stand institucional y ofrecerá una degustación de cordero asado amparado por la Indicación Geográfica Protegida Corderex, como muestra de apoyo a los productos locales y a las figuras de calidad diferenciada.

Además, la subasta contará también con la presencia de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, que aportará unos 90 ejemplares, a los que se sumarán 150 unidades de la propia Ganadería de Siruela, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

ACTIVIDADES

Junto a las tradicionales exposiciones y la subasta de ganado, la feria contará con un variado programa de actividades para todas las edades, que incluye exhibiciones, puestos artesanales, talleres para niños, atracciones y actuaciones musicales, además de numerosas propuestas de ocio y diversión.

De esta manera, se prevé superar los 1.500 visitantes, según ha señalado José Luis Camacho. Se mantendrá, como en ediciones anteriores, el servicio de un tren turístico que facilitará el desplazamiento de las personas mayores hasta el recinto ferial, garantizando que las generaciones más longevas puedan disfrutar también de una festividad que rinde homenaje a sus raíces.

El certamen arrancará el viernes día 5 a las 11,00 horas con la inauguración oficial, que precederá a la apertura de la exposición de ganado. El sábado tendrá lugar la subasta de ganado a las 12,30 horas y el concurso morfológico, cuyos premios serán entregados a las 13,00 horas.

El domingo se ofrecerá una degustación de cordero al Burduntzi a las 14,30 horas. De manera complementaria se desarrollarán durante los tres días las actividades musicales, infantiles y talleres que completan el programa.