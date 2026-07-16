La exconsejera extremeña Olga García deja de estar imputada en causa medioambiental

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la imputación de la exconsejera de la Junta de Extremadura y actual presidenta de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Olga García, por emitir informes favorables a la construcción de una planta solar en un espacio natural protegido de Alcántara (Cáceres), acordada hace unos días por el juez Juan Carlos Peinado.

Así lo ha confirmado este miércoles el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex), organización que presentó la denuncia, en mayo de 2024, en el Juzgado de Instrucción 1 de Valencia de Alcántara.

La imputación que acordó el juez Peinado, titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha quedado sin efecto por "un error de fechas", lo que, a juicio de Fondenex, "no puede encubrir emitir informes para justificar una DIA -Declaración de Impacto Ambiental- favorable en un espacio protegido".

En opinión de este colectivo, la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad durante el Gobierno de Guillermo Fernández Vara emitió informes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que posibilitaron aprobar el proyecto de planta solar TAGUS V en un espacio natural protegido, ZEPA, Parque internacional del Tajo y Reserva de la Biosfera.

A su juicio, es incompatible la construcción de una planta solar en terrenos de la Red Natura 2000, como lo avala la normativa de Extremadura, de España y de la Unión Europea.

Los informes realizados por la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad "no concuerdan con la realidad ambiental de la zona, minusvalorando, cuando ignorando, los valores ecológicos del área, alterando su realidad y todo dirigido a obtener una DIA positiva", ha insistido la asociación.

El proyecto conllevaba la destrucción del hábitat de diversas especies de aves, como el águila imperial ibérica, el águila real, la cigüeña negra y el buitre negro, pero también del lince ibérico, explicó recientemente a EFE el presidente de Fondenex, Francisco Blanco.

Fondenex ha anunciado que "reiniciará la demanda contra la exconsejera y su director general por favorecer la alteración irreversible de un espacio protegido, y les anima a querellarse si se sienten ofendidos".

"Será la mejor forma de continuar la querella. Un posible error de fechas no puede dejar impune una agresión contra el patrimonio natural de Extremadura. Si la señora García tuviera la más mínima dignidad, dimitiría, pero es más fácil ser presidenta de Enresa a través de las puertas giratorias", ha indicado.