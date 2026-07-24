Las farmacias extremeñas incorporan la plataforma Prescrivet para agilizar la dispensación de medicamentos de uso animal

Las farmacias comunitarias de Extremadura cuentan desde este jueves, 23 de julio, con la plataforma Prescrivet en sus programas informáticos para la gestión de la receta electrónica veterinaria.

Esta nueva funcionalidad permitirá a los farmacéuticos dispensar directamente las recetas de uso animal emitidas a través de la plataforma del Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios de España, sin necesidad de acceder a su portal web.

Así, las dispensaciones podrán registrarse automáticamente mediante en los distintos programas de gestión, una integración que, según el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Extremadura, constituye "un nuevo avance en la digitalización de la farmacia comunitaria extremeña y mejora la coordinación entre veterinarios y farmacéuticos en el proceso de dispensación de medicamentos destinados a los animales".

Según señala, en esta primera fase, la integración permite gestionar exclusivamente las recetas electrónicas emitidas a través de Prescrivet, mientras que las recetas generadas mediante otras plataformas de receta electrónica veterinaria reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación continuarán dispensándose a través de sus respectivas aplicaciones o páginas web.

En cualquier caso, apunta a través de nota de prensa que la receta de uso animal presenta características específicas que la diferencian de la receta médica de uso humano, como que puede incluir el tratamiento de un único animal o de un grupo de animales de la misma especie, que estén ubicados en la misma explotación o encontrarse bajo el cuidado del mismo propietario en el caso de los animales de compañía.

Asimismo, la normativa vigente establece que la cantidad prescrita deberá ajustarse al mínimo necesario para el tratamiento indicado por el veterinario, sin fijar un número máximo de envases, salvo en el caso de determinados medicamentos, como los psicótropos, para los que existen limitaciones específicas, señala.

Respecto a la validez de las recetas, el plazo general para su dispensación es de un mes desde la fecha de prescripción, aunque existen periodos específicos para determinados tratamientos, como los que incluyen antimicrobianos o aquellos de carácter crónico o preventivo.

Por otra parte, apunta este consejo que el sistema Prescrivet no permite actualmente realizar dispensaciones parciales, por lo que una vez dispensada la receta, esta queda automáticamente invalidada para una nueva utilización.