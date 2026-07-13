Fallece a los 56 años en Badajoz el artista extremeño Gene García

Este domingo la ciudad de Badajoz despedía al cantante pacense Gene García, una de las voces más intensas y reconocibles del panorama musical extremeño, que fallecía a los 56 años de edad. Músico poseedor de una voz muy reconocible, vinculado principalmente, a Inlavables, grupo extremeño de rock y blues formado en los años 80, aunque también ha actuado con otras agrupaciones de Soul, Jazz, Folk y Rythm-Blues como The Moochers o The Reverendoes, así como publicó un álbum en solitario. También completó varias exposiciones de pintura y artes plásticas y fue un agitador cultural y divulgador de los sonidos más negros de la música.