OBITUARIO

Fallece a los 56 años en Badajoz el artista extremeño Gene García

La trayectoria de García ha estado vinculada, principalmente, al grupo Inlavables, grupo extremeño de rock y blues formado en los años 80, aunque también ha actuado con otras agrupaciones como The Moochers o The Reverendoes.

Redacción

Extremadura |

Fallece a los 56 años en Badajoz el artista extremeño Gene García
Fallece a los 56 años en Badajoz el artista extremeño Gene García | EP

Este domingo la ciudad de Badajoz despedía al cantante pacense Gene García, una de las voces más intensas y reconocibles del panorama musical extremeño, que fallecía a los 56 años de edad. Músico poseedor de una voz muy reconocible, vinculado principalmente, a Inlavables, grupo extremeño de rock y blues formado en los años 80, aunque también ha actuado con otras agrupaciones de Soul, Jazz, Folk y Rythm-Blues como The Moochers o The Reverendoes, así como publicó un álbum en solitario. También completó varias exposiciones de pintura y artes plásticas y fue un agitador cultural y divulgador de los sonidos más negros de la música.

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