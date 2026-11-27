Extremestiza, a través de su área de Investigación y Estudios Históricos de América y Extremadura, avanza en el establecimiento de nuevas líneas de colaboración con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Perú y el Instituto Raúl Porras Barrenechea, con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos de investigación histórica.

La directora de Extremestiza, Carmen Sánchez-Risco, ha mantenido diversas reuniones de trabajo en Lima (Perú) con jefe del Área Académica del Instituto Raúl Porras Barrenechea de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Ricardo Pinto-Bazuco, y representantes de ambas instituciones académicas.

Estos encuentros han permitido sentar las bases de una colaboración orientada al estudio de los procesos históricos que vinculan Extremadura y Perú, así como al intercambio de conocimiento entre investigadores.

El próximo 10 de diciembre, las II Jornadas de Mestizaje Jurídico de Extremestiza se celebrarán en Cáceres y en el auditorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (en Lima) fundada en 1551 y considerada la universidad más antigua de América, además de en Tlaxcala.

Estas Jornadas se celebrarán simultáneamente en los tres países (España, Perú y México) y abordarán una línea de investigación histórica poco explorada hasta ahora: el mestizaje jurídico, así como el estudio de las Leyes de Indias, la evolución de los derechos humanos y la contribución de los juristas extremeños a la configuración del Corpus Legal Indiano.

Esta iniciativa refuerza la proyección internacional de Extremestiza y consolida su apuesta por construir una red académica entre Extremadura y América, capaz de transformar las relaciones institucionales en acciones concretas de investigación, divulgación e intercambio de conocimiento.