Los extremeños realizaron 568.779 viajes hasta marzo, un 15% menos que el año anterior

Los residentes en Extremadura realizaron 568.779 viajes entre enero y marzo de 2026, que suponen un 15,03 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, y representan el 1,71 por ciento de los viajes realizados por los españoles.

Así, el 36,4 por ciento de los viajes realizados por los extremeños en el primer trimestre tuvieron como destino la propia región extremeña; el 53,7 por ciento fueron viajes a otras comunidades autónomas, y el 9,9 por ciento, al extranjero.

En el 43,1 por ciento de los casos, los viajeros extremeños pernoctaron en alojamientos de pago, también denominados de mercado (hoteles o pensiones), mientras que el 56,9 por ciento restante lo hicieron en alojamientos de no mercado, ya sean viviendas en propiedad, de familiares, multipropiedad o intercambiadas.

BAJAN LOS VIAJES CON DESTINO EXTREMADURA

Así, y de acuerdo a los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadístia (INE), de los 28,34 millones de viajes con destino interior contabilizados en el primer trimestre en el conjunto del país, 512.490 los efectuaron residentes en Extremadura (1,81%) y 694.941 tuvieron por destino la región extremeña (2,45%).

Así, cabe destacar que los viajes interiores con destino Extremadura alcanzaron los 694.941, que suponen un 17,25 por ciento menos con relación al mismo trimestre del año anterior.

El origen principal de estos viajes procedían de otras CCAA, en el 70,2 por ciento de los casos, mientras que el 29,8 por ciento restante (207.087) procedían de la propia región.

Además, en el 31,3 por ciento de los casos, los viajeros con destino Extremadura pernoctaron en alojamientos de pago, mientras que el 68,7 por ciento restante lo hicieron en alojamientos de no mercado.