Extremadura ha vivido este año el segundo verano con las temperaturas más altas desde 1981

Extremadura podría vivir un otoño cálido en cuanto a las temperaturas y húmedo respecto a las precipitaciones, tras el segundo verano más cálido en 46 años del periodo de referencia entre 1981 y 2026.

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha hecho público este miércoles el balance climático de la pasada estación del verano, en el que las lluvias caídas permiten clasificarlo como normal aunque ligeramente por encima de la media, y ha avanzado las previsiones para el próximo otoño.

Respecto a este último, hay una probabilidad alta, un 70 por ciento, de que las temperaturas sean superiores a los valores climatológicos de referencia, y moderada de que las precipitaciones sean superiores, por lo que Extremadura podría afrontar un otoño cálido y húmedo que ha comenzado el pasado día 23, con temperaturas que siguen elevadas e irán descendiendo a los valores habituales en esta estación hasta dentro de 10 o 15 días, y precipitaciones que han arrancado este lunes y ante las que espera que esta semana se confirme la tendencia de que "la lluvia ha llegado".

De cara a los próximos días, este miércoles, el jueves y el viernes hay probabilidad de precipitaciones y a partir del sábado y el domingo las precipitaciones serán más generalizadas aunque no significativas.

VERANO

En relación al pasado verano, Núñez ha detallado que la temperatura media del trimestre comprendido entre junio y agosto ha sido de 26,7 grados, mientras que la temperatura media de referencia es de 25,1 grados, lo que significa que se ha dado una superávit de 1,6 grados respecto al valor medio, que permite clasificarlo como extremadamente cálido, tras un junio extremadamente cálido, julio muy cálido y agosto normal.

Así, en promedio se ha tratado del segundo verano más cálido del periodo de referencia entre 1981 y 2026, solo por detrás del de 2025, cuando también fue extremadamente cálido como en 2022, mientras que en 2023 y 2024 se clasificaron como cálidos.

En cuanto a las precipitaciones, las medias para toda la región han sido de 19,6 litros por metro cuadrado, superiores al valor de referencia para este trimestre, situado en 18,3 litros por metro cuadrado, lo que supone en promedio para toda Extremadura un "ligero" superávit medio de 1,3 litros por metros cuadrado, o que en este trimestre las lluvias han representado un 107 por ciento del valor de referencia. En este sentido, junio ha sido normal, julio extremadamente seco y agosto muy húmedo.

Asimismo, el balance de las precipitaciones acumuladas en el año hidrológico comprendido entre otoño de 2025 y agosto de 2026 permiten clasificarlo como húmedo, como así se mantendrá hasta el próximo mes de otoño dadas las recientes lluvias caídas.

En concreto, entre octubre y agosto se han registrado de media 688,2 litros por metro cuadrado cuando el valor de referencia es de 537,4 litros por metro cuadrado, por lo que las precipitaciones caídas en el periodo citado han supuesto ya, aún a falta de este mes de septiembre, el 128 por ciento del valor de referencia. El balance medio para Extremadura que se lleva acumulado en este año hidrológico es de un superávit de 150,8 litros por metro cuadrado, lo que supone que sea el octavo más húmedo de los 30 años del periodo de referencia, aunque por debajo de los dos anteriores.

En cuanto a septiembre y las últimas precipitaciones, éstas se han situado por encima de lo normal y se ha acumulado un 32 por ciento aunque a partir del día 28 y "en un día o dos", ha señalado Núñez, que ha apuntado que, por tanto, continúa la tendencia de precipitaciones por encima de la media aunque en este mes "ha costado" que cambie.

"Lo que se está viendo un poco aquí es que el verano se va alargando, como siempre me habéis oído decir muchas veces, y el cambio al otoño cuesta", ha agregado en relación al desbloqueo del flujo de borrascas y que "ha costado" 28 días. Por su parte, las temperaturas en septiembre han continuado la tendencia del verano, muy cálidas para dicho mes.

Finalmente y en cuanto a las situaciones más relevantes del pasado verano, ha explicado que pese a que ha sido extremadamente cálido con temperaturas muy elevadas, en el caso de las olas de calor registradas - del 21 al 24 de junio y la del 1 al 9 de julio - el "eje central" no ha estado en Extremadura, aunque durante las mismas las mínimas han sido "muy elevadas".