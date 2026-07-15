Extremadura vacunará contra la gripe a todos los niños de infantil y primaria en los colegios

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado, en su reunión de este martes, la adquisición de 86.600 dosis de la vacuna antigripal intranasal, que se administrará en los colegios, por primera vez, a todos los niños de educación infantil y primaria.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, quien ha cifrado en una cantidad cercana a los dos millones de euros la inversión para la compra de las vacunas, con el fin de garantizar las campañas de los cursos 2026/27 y 2027/28.

La portavoz del Ejecutivo, que ha calificado esta medida como "pionera", ha valorado la comodidad que supone para los niños y sus familias la posibilidad de administrar la vacuna por vía nasal en lugar de hacerlo mediante una inyección.

Elena Manzano ha recordado que la campaña de vacunación "es fundamental para prevenir la gripe", ya que "la inmunización permite frenar las altas tasas de incidencia y de hospitalización". Además, ha subrayado, es beneficiosa no solo para los más pequeños, sino que tiene un impacto directo en la protección de grupos de población vulnerable, como las personas mayores y las que padecen enfermedades crónicas.

También en el ámbito sanitario, el Ejecutivo ha autorizado la contratación de dos obras que van a contribuir a mejorar la atención al paciente, y que suman una partida total de casi 2,3 millones de euros.

Por una parte, se van a invertir 2,1 millones de euros en la reforma del Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, con el fin de solucionar "las deficiencias que sufre el edificio por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento".

En concreto, se va a actuar sobre partes fundamentales para asegurar el buen funcionamiento, como son las cubiertas, los grupos de presión, la central térmica, el sistema contra incendios y las instalaciones de agua.

Por otro lado, ha añadido la portavoz, se destinarán 213.000 euros para la mejora de instalaciones en el edificio que acoge los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud, en Mérida.

OBRAS EN LA AVENIDA DE MARTÍN PALOMINO, EN PLASENCIA

En materia de infraestructuras, Manzano ha anunciado la contratación de obras en la Avenida Martín Palomino y en la Avenida de España, ambas en Plasencia, con un presupuesto de más de 15,5 millones de euros. Su finalidad es remodelar esta arteria clave para la ciudad y solucionar los problemas de tráfico que soporta, un proyecto con el que "hoy damos respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos del norte de Extremadura", ha apostillado la portavoz.

El proyecto contempla la transformación integral del tramo urbano de la N-630 a su paso por Plasencia. Incluye la construcción de nuevas glorietas, carriles bici y zonas ajardinadas, además de la renovación de acerados y la modernización de las redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado, ha explicado.

"Este eje se va a integrar plenamente en el núcleo urbano de Plasencia", ha recalcado Manzano, quien ha asegurado también que "por fin, va a estar a la altura de una zona vital para la movilidad y para la actividad económica, no solo de la ciudad, sino de todo el norte extremeño".

Además, ha asegurado que "con medidas como esta, desde la Junta de Extremadura seguimos apostando por un modelo de ciudad más moderno, ordenado, sostenible y que pone en el centro a las personas".

Por otro lado, en el apartado de Empleo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la segunda edición del programa de formación y empleo Pasarela Empresa, un itinerario de 10 meses de duración que prepara a personas desempleadas para encontrar trabajo en sectores estratégicos.

Tras el éxito de la convocatoria anterior, en la que participaron 151 personas, la Junta de Extremadura ha decidido aumentar el presupuesto en medio millón de euros, hasta alcanzar los 3 millones de euros de dotación que se han consignado en esta convocatoria. La consejera estima que habrá, al menos, 178 participantes en esta segunda edición del programa, 27 más que en la anterior.

Pasarela Empresa -ha aclarado Manzano- contempla una primera fase, de un mes, de formación especializada e intensiva, a través de entidades formativas. El segundo periodo, de 9 meses, combina formación con una experiencia práctica y real en empresas mediante un contrato de formación en alternancia con el empleo.

VACUNACIÓN VOLUNTARIA DE OVINOS

Por lo que respecta al área de agricultura y la ganadería, el Ejecutivo ha autorizado un gasto de 600.000 euros en ayudas para la facilitar la vacunación voluntaria de ganado ovino frente a la enfermedad de la lengua azul. "Por primera vez -ha dicho- aprobamos una partida para cubrir el cien por cien de las dosis que compren los ganaderos y garantizar que la vacunación sea totalmente gratuita".

Los dueños de explotaciones ovinas podrán recibir estas ayudas, con carácter retroactivo, pare recuperar el dinero gastado en las dosis aplicadas. "Calculamos que vamos a cubrir la compra, en total, de 300.000 dosis", ha señalado la portavoz.

Además, ha explicado que se trata de una medida extraordinaria y transitoria, que se complementará con la compra habitual que realiza la Junta de Extremadura de vacunas para repartir, de manera gratuita, entre los ganaderos, y que está prevista para finales de agosto.

PRECIOS PÚBLICOS EN LA UEX

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula los precios públicos en la Universidad de Extremadura para el próximo curso académico. Según ha destacado la portavoz, se mantiene la práctica gratuidad de los estudios universitarios al bonificar el 99 por ciento de los créditos de las asignaturas aprobadas.

"Es una medida fundamental que garantiza el acceso universal de todos nuestros jóvenes a una formación universitaria de calidad en Extremadura. Queremos que tengan las mejores oportunidades en su tierra y eso es lo que ofrece nuestra universidad pública", ha manifestado.

Además, ha aclarado, esta bonificación es complementaria y no sustituye a otras ayudas universitarias, como pueden ser las que otorga el sistema nacional de becas o las que distinguen a alumnos que alcanzan la excelencia en su rendimiento académico al obtener matrícula de honor.

La portavoz ha informado también de que, por primera vez, el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 contempla una dotación específica de 4,5 millones de euros para compensar el déficit que genera en la Uex la pérdida de ingresos por las bonificaciones en las matrículas.

Por último, ha anunciado la declaración como Bien de Interés Cultural, con carácter de Patrimonio Cultural Inmaterial, de la caza de la perdiz con reclamo, una práctica con profundo arraigo histórico y social.

"Se trata de una iniciativa presentada por la Federación Extremeña de Caza a comienzos de 2025 a la que hoy damos respuesta con su visto bueno por parte del Consejo de Gobierno", ha concluido Manzano.