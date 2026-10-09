Extremadura, la tercera región donde más subió el uso de BlaBlaCar en verano (11 %)

Extremadura fue la tercera región que más subió el uso este verano la plataforma de coche compartido BlaBlaCar, con un incremento del 11 %, cuatro puntos más que la media española.

BlaBlaCar transportó a nivel nacional más de 1,2 millones de pasajeros entre julio y septiembre de este año, lo que supone un incremento del 7 % respecto al verano anterior, según ha informado la compañía este jueves en un comunicado.

El aumento de nuevos usuarios ha propiciado un alza en la oferta de viajes compartidos, lo que ha hecho que en septiembre se alcanzaran cifras récord, con un crecimiento del 27 %.

En concreto, más de 42.000 nuevos conductores se han sumado por primera vez a compartir coche en la aplicación, lo que representa un 8 % más que el verano anterior.