Extremadura es la tercera comunidad donde más cae la firma de hipotecas en abril

La firma de hipotecas para vivienda se redujo un 10,3 por ciento en el mes de abril en Extremadura con respecto al mismo mes del año pasado, el tercer descenso más pronunciado en el conjunto de las comunidades autónomas, según los datos provisionales del Colegio de Registradores recogidos en la Estadística Registral Inmobiliaria.

En concreto, en España se han firmado unas 40.000 hipotecas para vivienda, lo que representa un incremento del 2,6% interanual. Los aumentos se han producido en doce comunidades, destacando entre ellas, Ceuta (55,6%), Castilla-La Mancha (29,2%), Cataluña (16,4%) y Asturias (10,9%). Por su parte, los descensos más acusados se han producido en Baleares (-27,5%), Navarra (-21%) y Extremadura (-10,3%).

Con estas cifras, el número de hipotecas alcanza el 76% con respecto a las compraventas de viviendas, siendo el cuarto mes consecutivo por encima del 70%.

Por otro lado, las compraventas de viviendas en el mes de abril registraron un descenso del 3,2% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 52.500, y encadenan ya cuatro meses consecutivos de descensos.

En concreto, los mayores incrementos de compraventas se han producido en Ceuta (88,2%), Cantabria (12,5%) y País Vasco (7,1%), mientras que descensos superiores al 10% se han producido en Navarra (-29,4%), Melilla (-19,7%) y Madrid (-11,1 %); descendiendo en total en once comunidades y ciudades autónomas.