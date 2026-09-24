EDUCACIÓN

Extremadura, con una tasa del 4,5%, presenta el segundo menor porcentaje de alumnado extranjero

Así lo refleja la 12ª edición de 'Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español', presentada este miércoles por la Fundación Europea Sociedad y Educación junto a la Fundación Ramón Areces.

Redacción

Extremadura |

Las mochilas de varios escolares en un colegio
Las mochilas de varios escolares en un colegio | EFE / Archivo

Extremadura presenta el segundo menor porcentaje de alumnado extranjero, con un 4,5 por ciento, solo por delante de Ceuta (3,6 %), mientras que Baleares (19%), la Comunidad Valenciana (18,5%) y Aragón (16,7%) registraron los mayores porcentajes de alumnado extranjero en el curso 2024-2025.

También Navarra, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Cataluña y La Rioja se situaron por encima del promedio nacional, que fue del 12,9% de alumnos extranjeros, con una mayor presencia en los centros públicos (14,2%) que en los privados (10,2%).

Así lo refleja la 12ª edición de 'Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español', presentada este miércoles por la Fundación Europea Sociedad y Educación junto a la Fundación Ramón Areces.

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