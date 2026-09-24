Extremadura, con una tasa del 4,5%, presenta el segundo menor porcentaje de alumnado extranjero

Extremadura presenta el segundo menor porcentaje de alumnado extranjero, con un 4,5 por ciento, solo por delante de Ceuta (3,6 %), mientras que Baleares (19%), la Comunidad Valenciana (18,5%) y Aragón (16,7%) registraron los mayores porcentajes de alumnado extranjero en el curso 2024-2025.

También Navarra, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Cataluña y La Rioja se situaron por encima del promedio nacional, que fue del 12,9% de alumnos extranjeros, con una mayor presencia en los centros públicos (14,2%) que en los privados (10,2%).

Así lo refleja la 12ª edición de 'Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español', presentada este miércoles por la Fundación Europea Sociedad y Educación junto a la Fundación Ramón Areces.