Extremadura será la tercera región productora de aceite de oliva, con 97.300 toneladas en la campaña 2026/2027

Las primeras estimaciones del aforo de la campaña de aceite de oliva 2026/2027 apuntan a una producción media-alta de 1.602.596 toneladas en España, lo que supone un incremento del 23 por ciento respecto a la cosecha anterior. En el caso de Extremadura, será la tercera región productora, con 97.300 toneladas, un 24 por ciento más.

Ante este escenario de incremento productivo, el Ministerio de Agricultura prevé tomar una decisión en la primera quincena de noviembre sobre la posible activación de la norma de comercialización para la retirada temporal de aceite de oliva.

Así lo ha indicado el ministro Luis Planas tras presentar en Jaén las primeras estimaciones del aforo de la campaña de aceite de oliva 2026/2027. Ante la posibilidad de que la disponibilidad total en España, sumado el enlace de campaña, ronde los dos millones de toneladas, Planas ha sido interpelado sobre la activación del artículo 167 bis de la Organización Común de Mercado (OCM) tal y como ya han planteado organizaciones agrarias como COAG, UPA o Asaja.

Este mecanismo, impulsado por España ante la Comisión Europea, permite realizar una retirada temporal de aceite en caso de que exista un exceso de oferta en el mercado para así buscar una mayor estabilidad en los precios.

El ministro ha pedido "rigor" y "prudencia" para activar dicha norma. Asimismo, ha detallado el calendario de trabajo: las comunidades autónomas disponen de todo el mes de octubre para ajustar sus cifras de aforo y, a mediados de mes, se conocerá el dato definitivo del stock de enlace de campaña.

"Con todos estos datos, en la primera quincena del mes de noviembre se producirá la toma de decisión por vía de resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados", ha avanzado Planas . El ministro ha recordado que se trata de una "medida extraordinaria" que nunca se ha aplicado hasta la fecha.

"No quiero prejuzgar, pero cuando corresponda tomaremos la decisión que corresponda tomar, ya sea proceder a una retirada o, como el año pasado, no hacerlo", ha zanjado .

Durante su intervención, Planas ha explicado que esta primera previsión de aforo responde a las favorables condiciones climáticas de la pasada primavera, con temperaturas suaves y lluvias abundantes que propiciaron una buena floración y cuajado del fruto.

No obstante, ha advertido de que estas cifras son preliminares y podrían ajustarse en función de la climatología de las próximas semanas y del rendimiento final de la aceituna, especialmente en los olivares de secano tras las altas temperaturas del verano.

Por territorios, Andalucía lidera la producción de aceite de oliva con una estimación de 1.261.200 toneladas (un 29 por ciento más que la campaña anterior), lo que representa el 79 por ciento del total nacional. Jaén, la principal provincia productora, prevé alcanzar las 575.000 toneladas (el 36 por ciento de España).

Por su parte, Castilla-La Mancha se sitúa como la segunda comunidad productora con 152.000 toneladas (+10 por ciento), seguida de Extremadura con 97.300 toneladas (+24 por ciento). En el extremo opuesto, se estiman descensos productivos en Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Navarra.

EQUILIBRIO DE PRECIOS Y CADENA ALIMENTARIA

Sobre las tensiones de precios y las reclamaciones de los pequeños productores ante una tendencia a la baja, el titular de Agricultura ha defendido la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria.

"La clave y la filosofía es lograr que todos nuestros agricultores no solo puedan cubrir los costes de producción, sino que tengan dignamente un beneficio extraído de su trabajo", ha subrayado, al tiempo que ha reconocido la complejidad de equilibrar los intereses de productores, envasadores, distribución y consumidores.

También relacionado con los precios, el titular de Agricultura ha descartado que las importaciones de aceite de oliva procedentes de otros países como Túnez hayan tenido un impacto significativo en la formación de precios dentro del mercado español.

En este punto, ha indicado que tras un análisis realizado por el Ministerio, se ha concluido que estas operaciones no alteran de forma relevante la evolución de las cotizaciones en origen.

Planas ha detallado que el volumen total de estas transacciones --que engloba las importaciones con arancel reducido permitidas por el acuerdo con la Unión Europea, las importaciones normales con arancel y las operaciones bajo el régimen de perfeccionamiento activo y destinadas a la reexportación a terceros países-- representa, en su escenario más elevado, únicamente el 5,82 por ciento del volumen global de aceite que se maneja en España, sumando tanto el consumo nacional como las exportaciones.

"No me parece significativo en la formación de precios", ha aseverado Planas, quien ha precisado que este volumen se destina de forma básica a abastecer el mercado exportador. El ministro ha instado a mantener la perspectiva comercial ante la nueva campaña 2026/2027, recordando que el sector español no solo debe vender en el mercado nacional, sino que tiene la necesidad fundamental de seguir abasteciendo de forma regular a los mercados terceros.

Finalmente, respecto al proceso de venta de la compañía Deoleo por parte de sus fondos propietarios, Planas ha evitado interferir en una operación del sector privado, aunque ha mostrado su preocupación por que se preserve la capacidad industrial y los centros de producción en España, así como la capacidad de compra y suministro a los olivicultores y cooperativas nacionales.