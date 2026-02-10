-Extremadura registra la prima media de seguro de coche más barata y la Comunidad de Madrid, la más cara

Extremadura fue la comunidad autónoma con la prima media más barata en 2025, con 335 euros, prácticamente 70 euros por debajo de la media nacional (403 euros), por detrás de Aragón y Canarias (con 352 y 359 euros de media), que completan el 'top 3' de regiones con las primas medias más económicas.

Por su parte, Madrid es la comunidad con la prima media más cara, situándose en los 436 euros en 2025, 100 euros por encima del dato de Extremadura y 30 euros más que la media nacional.

Esta diferencia responde a distintas cuestiones, entre ellas, que la Comunidad de Madrid es la autonomía con mayor porcentaje de pólizas con todo riesgo, mientras que Extremadura cuenta con la menor proporción de esta modalidad. Por su parte, el ranking de las primas más caras lo completan Asturias (432 euros) y País Vasco (430 euros).