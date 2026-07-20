Extremadura registra casi 850 nuevas empresas en el primer semestre, un 16,5% más

Las constituciones de empresas en Extremadura han rozado las 850 en el primer semestre de 2026, con un aumento del 16,5% frente al mismo periodo del año anterior, lo que supone un mejor comportamiento que la subida del 10,8% de la media nacional.

En concreto, el número de empresas creadas entre enero y junio se ha situado en las 849, según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por Informa D&B (compañía filial de Cesce).

Solo en el mes de junio se han creado 146 sociedades en la comunidad, un 42% más que en el mismo mes de 2025, mientras que la media nacional se ha reducido un 0,4%.

Sin embargo, la inversión de capital realizada en Extremadura para iniciar estas compañías ha caído un 4% desde enero, hasta 26 millones de euros, aunque en junio se han desembolsado cuatro millones en la comunidad, un aumento del 266%. La inversión en el conjunto del país ha crecido un 18% en el semestre, aunque ha bajado un 1% en el sexto mes.

Comercio y Construcción y actividades inmobiliarias han concentrado el mayor número de constituciones en lo que va de año en Extremadura, 153 y 151 respectivamente. A continuación se han situado Servicios empresariales, con 103, y Hostelería, con 90. Por provincias, Badajoz suma 572 y Cáceres las 277 restantes.