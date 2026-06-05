Extremadura refuerza la promoción de su oferta turística en Galicia con su participación en Turexpo

La Junta de Extremadura asiste a Turexpo Galicia con el propósito de reforzar la promoción de la oferta turística de Extremadura y de las actividades de los clubes de producto de las Rutas Gastronómicas, en Galicia y el norte de Portugal.

Durante los cuatro días de este certamen, Extremadura cuenta con un stand propio desde donde se ofrece información a profesionales y público general sobre los principales atractivos de la región relacionados con la cultura, la naturaleza y la gastronomía.

En este espacio se van a desarrollar degustaciones de productos de la Ruta del Ibérico 'Dehesa de Extremadura', la Ruta del Queso y la Ruta del Aceite, informa en nota de prensa la Administración autonómica.

DEGUSTACIONES DIARIAS

El programa incluye cuatro pases diarios, el jueves y el viernes a las 12,30 horas, 14,00, 17,00 y 18:30 horas; y el sábado y el domingo a las 12,30, las 14,00, las 17,00 y las 19,00 horas, respectivamente.

El público podrá degustar patatera extremeña, queso de Acehúche DOP con aceite DOP y pimentón de la Vera DOP; Torta del Casar DOP y una selección de productos ibéricos.

Asimismo, la Dirección General de Turismo participa en la bolsa de contratación de la feria, que reúne a 25 turoperadores y agencias de viaje de 12 países, entre ellos España, Brasil, Portugal, Suiza, Alemania, Estados Unidos, Italia y México.

En 2025, Turexpo incrementó por cuarto año consecutivo la presencia de empresas y destinos, con mayor participación internacional, llegando a los 115 expositores y una afluencia de visitantes de 84.673 personas.