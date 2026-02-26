Extremadura refuerza en la BTL de Lisboa su liderazgo como destino preferente para el turismo portugués

La Junta de Extremadura participa en la Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), la principal feria del sector en Portugal, una cita obligada en el calendario de promoción turística de la región, a la que este año ha asistido la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga.

Portugal continúa siendo el primer mercado internacional para el turismo extremeño. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 85.935 viajeros portugueses se alojaron en establecimientos turísticos de Extremadura en 2024, lo que supone un crecimiento del 21,8 por ciento respecto al año anterior. Estos visitantes generaron 139.091 pernoctaciones, un 17,4 por ciento más que en 2023.

Estas cifras sitúan a Portugal como principal país emisor de turistas internacionales hacia Extremadura, por delante de Francia (47.445 viajeros alojados en 2024), Reino Unido (31.378) y Alemania (25.646).

La presencia extremeña en BTL responde a una estrategia de consolidación de este crecimiento y posicionar Extremadura no solo como territorio de paso hacia otros destinos, sino como una tierra que merece un "desvío" en la autovía para disfrutar de sus fiestas, festivales, propuestas gastronómicas, museos y patrimonio cultural.

ALIANZA ESTRATÉGICA CON PORTUGAL

En junio del pasado año, Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal protagonizaron en Madrid una presentación conjunta bajo el lema '3 regiones, 2 países y un solo corazón', dirigida a cuarenta medios de comunicación especializados. Esta cooperación tuvo continuidad recientemente en FITUR, donde se celebró una presentación gastronómica con productos y cocineros de los tres territorios.

Entre los proyectos conjuntos en marcha destacan 'Ilumina', una iniciativa que impulsa la iluminación monumental a ambos lados de La Raya para potenciar el turismo cultural nocturno, y la candidatura compartida de las cuevas de Maltravieso y Escoural a Patrimonio Mundial.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

En la BTL, Extremadura cuenta con stand propio en el Pabellón 4 y participa en la bolsa de contratación BTL Hosted Buyers, un espacio estratégico que reúne a compradores internacionales invitados por la organización.

La Dirección General de Turismo ha cerrado reuniones con agentes procedentes de Alemania, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Reino Unido, con el objetivo de seguir diversificando mercados y reforzando la proyección internacional del destino.

Además, seis empresas extremeñas participan en la bolsa de contratación con agenda propia de reuniones, contando con el respaldo y apoyo técnico del personal de Turismo tanto en los trámites previos como durante el desarrollo del evento.

Con su presencia en la BTL 2026, la Junta de Extremadura reafirma su compromiso con la internacionalización del destino, el fortalecimiento del mercado portugués y la cooperación transfronteriza como motor de desarrollo económico y cohesión territorial.