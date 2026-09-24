Extremadura reconoce que ha recibido menores migrantes este verano pero ninguno de la "ola de la invasión" a Ceuta

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha confirmado la llegada de nuevos menores migrantes a la comunidad autónoma durante este verano, sin confirmar la cifra, si bien ha remarcado que ninguno de ellos procedentes de la "ola de la invasión" a Ceuta del pasado 30 de julio.

"Ahora mismo no hay ningún migrante de la ola de la invasión última de Ceuta que haya llegado a Extremadura", ha expuesto el mandatario extremeño, de Vox, quien ha indicado sobre la acogida de menores en cumplimiento de la ley que el Gobierno "sigue utilizando la inmigración ilegal como arma arrojadiza contra las comunidades autónomas".

En este sentido, ha reiterado que Extremadura "por supuesto va a cumplir la ley", pero mantiene su objetivo de oponerse "con todas las medidas legales, políticas y judiciales" al "reparto de inmigrantes ilegales" que considera que supone "repartir el problema por toda España", cuando la "solución" está "al lado, a 500 metros, en la frontera".

Asimismo, ha señalado que "muchísimos" de estos inmigrantes no son menores, "porque no vienen con las pruebas de edad hechas", y además ha remarcado que Marruecos "ya ha reclamado a sus menores", por lo que el Gobierno de España debería proceder a su devolución.

"Marruecos no es un país pobre, es un país que puede perfectamente hacerse cargo de sus menores y además los está reclamando", ha insistido Fernández Calle, quien pide al Gobierno que "deje de utilizarlos como carne de cañón y los devuelva".

Mientras tanto, Extremadura se seguirá "oponiendo con todas las armas", y en este sentido ha señalado que la Administración autonómica está recurriendo judicialmente los expedientes de reparto de menores, como ya han hecho otras comunidades como Aragón y Castilla y León, que han ganado 17 y 8 recursos, respectivamente.

La Junta de Extremadura no tiene por el momento información sobre estos recursos, pero el vicepresidente entiende que "si la justicia es igual" en toda España, "esos recursos serán favorables" como en Aragón y Castilla y León.

Preguntado expresamente sobre si son 15 los menores acogidos este verano por la comunidad, ha respondido que "han llegado menores, pero no son de la ola de la invasión del día 30 de julio".