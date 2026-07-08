Extremadura recibirá 12 millones para la lucha contra enfermedades animales y vegetales y actuaciones vitivinícolas

El Gobierno ha destinado algo más de 12 millones de euros a Extremadura del reparto territorial para la lucha contra enfermedades animales y vegetales y actuaciones vitivinícolas.

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado este martes la distribución territorial entre las distintas comunidades de un toral de 132,33 millones de euros, destinados a financiar actuaciones en materia de sanidad animal y vegetal (18,5 millones de euros) y distintas medidas de la Intervención Sectorial Vitivinícola de la Política Agraria Común (113,7 millones de euros).

En concreto, la sectorial ha acordado el reparto de más de 113,7 millones de euros para financiar el desarrollo de medidas contempladas en esta intervención sectorial de la Política Agraria Común (PAC) para el ejercicio de 2027, cantidad de la que Extremadura recibirá más de 11,3 millones de euros.

Así, de los más 113,7 millones de euros, 69,74 millones corresponden a la línea de reestructuración y reconversión de viñedos, con 8,9 millones para Extremadura, y 43,9 millones de euros para la de inversiones en transformación y comercialización, de los que la comunidad recibirá más de 2,3 millones de euros.

Por otro lado, se destinan 10,09 millones de euros de apoyo a la labor de las regiones en la prevención y lucha contra las plagas en el ejercicio de 2026, importe del que Extremadura recibirá 655.116 euros.