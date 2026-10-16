Extremadura recibe 1,5 millones de euros adicionales por la buena ejecución de los fondos europeos para el desarrollo rural

Extremadura ha analizado este jueves los avances en la ejecución del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027 durante la celebración del IV Comité de Seguimiento Regional, en el Edificio III Milenio de Mérida. La reunión ha examinado el grado de ejecución de los fondos europeos destinados al desarrollo rural, las modificaciones del programa y los resultados de las evaluaciones realizadas sobre sus principales líneas de actuación.

La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura, Rosa Ramos, ha destacado el esfuerzo que está realizando Extremadura para avanzar en la ejecución de los fondos europeos destinados al desarrollo rural.

Los datos "reflejan el trabajo que se está realizando para cumplir los compromisos financieros del PEPAC y aprovechar al máximo los recursos disponibles. Extremadura ha cumplido la regla N+2 correspondiente a 2025, lo que demuestra la importancia de mantener un seguimiento continuo de la ejecución y de anticiparse a los plazos establecidos", ha señalado.

Así, a 30 de septiembre de 2026, el grado de cumplimiento de la Regla N+2 del PEPAC se sitúa en el 80 %.

Ramos ha subrayado también la importancia de las intervenciones dirigidas a los compromisos medioambientales y climáticos, recogidas en el artículo 70 del PEPAC, que cuentan con más de 232 millones de euros comprometidos. Asimismo, ha destacado las ayudas para el establecimiento de jóvenes agricultores y nuevos agricultores, contempladas en el artículo 75, con más de 63,4 millones de euros comprometidos frente a los 50,15 millones de euros programados de gasto público.

Uno de los asuntos centrales de la reunión ha sido el Mecanismo de Buena Ejecución, un instrumento impulsado en España que permite redistribuir fondos FEADER entre las autoridades de gestión en función de su nivel de ejecución. Su finalidad es favorecer el aprovechamiento de los recursos europeos y evitar que se pierda financiación por no cumplir los plazos establecidos.

En este marco, Extremadura ha cumplido la regla N+2 correspondiente a 2025 y ha obtenido una reasignación de 1.148.766 euros de ayuda FEADER, equivalentes a 1.531.647 euros de gasto público.

Rosa Ramos ha puesto en valor el resultado de esta gestión, que permite incorporar recursos adicionales al PEPAC 2023-2027 y reforzar la financiación de determinadas intervenciones regionales. Estos fondos se integran en la versión 7.0 del plan a través de la modificación presentada en 2026.

IMPACTO DE LAS AYUDAS EN EL MEDIO RURAL

Las evaluaciones del PEPAC han reflejado la contribución de los fondos europeos al desarrollo económico y social de Extremadura, con especial atención a la actividad empresarial, la formación y la incorporación de jóvenes al sector agrario.

En el marco de LEADER, las 6.120 actuaciones evaluadas han movilizado 152,15 millones de euros, destinados principalmente a la creación y ampliación de empresas y a la mejora de los servicios básicos en los municipios rurales. Por su parte, las ayudas al relevo generacional han llegado a 1.724 personas menores de 40 años, con 63,92 millones de euros de gasto autorizado, favoreciendo la modernización de las explotaciones y la continuidad de la actividad agraria.

Los informes también han recogido avances en digitalización y simplificación administrativa, así como la participación de las mujeres en el programa, con 3.945 beneficiarias, de las que 1.085 son menores de 40 años. Además, la formación financiada ha obtenido una valoración de 4,19 puntos sobre 5 por su utilidad para el desempeño profesional.

REPERCUSIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR PEPAC

En estas jornadas de seguimiento, representantes de la Comisión Europea, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Junta de Extremadura han visitado distintos proyectos financiados por el PEPAC para conocer su impacto en la modernización agraria, la sostenibilidad y el desarrollo económico del medio rural.

La agenda ha incluido una explotación agropecuaria gestionada por un joven agricultor, que combina el cultivo ecológico del olivar con la apicultura y la mecanización agraria, como ejemplo de relevo generacional, diversificación y producción sostenible.

Asimismo, se han conocido iniciativas empresariales del sector turístico y del bienestar, que contribuyen a diversificar la economía rural y generar nuevas oportunidades de actividad.

También se han mostrado actuaciones en el área de la modernización de regadíos que incluyen la renovación de infraestructuras hidráulicas y la incorporación de sistemas de medición, automatización y telecontrol, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión del agua y reducir las pérdidas.