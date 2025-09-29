Extremadura "pierde" 30 empresas por los cambios de domicilio entre enero y agosto de 2025

Extremadura "perdió" un total de 30 empresas entre enero y agosto de 2025, teniendo en cuenta la diferencia entre las 61 que abandonaron la comunidad autónoma y las 31 que optaron por fijar su domicilio fiscal en ella, frente al saldo positivo de 7 empresas que tuvo en el mismo periodo de 2024.

Según el Estudio sobre Cambios de Domicilio publicado por INFORMA D&B, compañía filial de Cesce, líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing, si se tienen en cuenta las ventas de las compañías que se han trasladado, Extremadura resta 52 millones de euros por los cambios de domicilio de estos meses.

Para las sociedades que abandonan Extremadura, Madrid es la comunidad más seleccionada, con un 47,5 por ciento que se decanta por esta localización, aunque un 45 por ciento de las que llegan provienen también de Madrid.