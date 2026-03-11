Extremadura participa de las nuevas licencias interautonómicas de caza y pesca, que serán válidas en 10 comunidades

La Junta de Extremadura ha renovado su participación en el convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para expedir las licencias interautonómicas de caza y pesca, que se ha renovado e incluye a diez comunidades, según recoge el Boletín Oficial del Estado de este martes 10 de marzo.

El listado de firmantes incorpora a Andalucía y Castilla La Mancha, regiones limítrofes con Extremadura y que no estaban en el acuerdo anterior, firmado en el año 2017.

El convenio fija un precio unitario de 70 euros para la licencia interautonómica de caza y 25 para la de pesca. Ambas tendrán una vigencia de un año y habilitarán al titular a practicar su afición en las diez comunidades firmantes del convenio, que son Extremadura, Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias y Murcia.

Los aficionados de estas autonomías que tengan la licencia interautonómica no tendrán que hacer ningún trámite administrativo para cazar o pescar en cualquiera de las otras.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, ha explicado que "el convenio aporta un doble beneficio: por un lado, permite a los cazadores y pescadores extremeños dar rienda suelta a su afición en otras nueve comunidades, y en sentido inverso, facilitará que viajen a nuestra región los aficionados de esas nueve regiones, lo que ayudará a las economías de nuestros pueblos y reforzará a Extremadura como destino cinegético y piscícola".

En este sentido, hay que recordar que la comunidad destaca por su diversidad de especies de caza mayor y menor. Además, es la región con más kilómetros de costa interior, al superar los 1.500 y albergar los embalses de La Serena y Alcántara, los dos más grandes de España.