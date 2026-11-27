Extremadura está presente durante esta semana en las jornadas Spain Travel Market, organizadas por Turespaña en Tokio y Seúl, con el propósito de impulsar la comercialización de la oferta turística española en los mercados del nordeste de Asia.

La Dirección General de Turismo de Extremadura participa en este evento, en el marzo de la estrategia de la Junta de Extremadura para reforzar la atracción de turistas internacionales procedentes de Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Así, Extremadura se presentará como un "destino de interior sostenible y de calidad, alternativo a los tradicionales de sol y playa, que destaca por su patrimonio cultural, su naturaleza y su gastronomía", señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Durante estos días, personal técnico de la Dirección General de Turismo mantendrán más de 60 reuniones de trabajo y participarán en los distintos encuentros profesionales incluidos en el programa. En total, está prevista la participación de 125 turoperadores y agencias de Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Destaca el Ejecutivo regional que estos mercados "son estratégicos para España por el elevado poder adquisitivo de sus viajeros y su interés por experiencias turísticas culturales y de calidad".

Según datos de Turespaña, los turistas japoneses muestran interés por los productos de naturaleza y cultural, así como por experiencias gastronómicas auténticas, las tapas, la alta cocina y los vinos.

Por su parte, los viajeros de Corea del Sur se decantan por el turismo urbano y cultural, con interés por el patrimonio Unesco, los museos, el arte y el Camino de Santiago, mientras que la conexión con la naturaleza, la sostenibilidad y la gastronomía figuran también entre sus principales motivaciones de viaje.

Son viajeros altamente digitalizados que utilizan la tecnología para planificar, reservar, vivir y compartir sus experiencias turísticas.

Además, Taiwán es un mercado formado principalmente por viajeros experimentados de entre 30 y 70 años que realizan las estancias más largas entre los mercados asiáticos. Muestran un elevado interés por los viajes pausados, la cultura, la gastronomía, las experiencias premium y las propuestas auténticas vinculadas al territorio.

Finalmente, la oferta turística de Extremadura encaja con las preferencias de estos viajeros, que buscan destinos auténticos y sostenibles donde disfrutar de forma pausada de experiencias de calidad.