Extremadura mantiene reuniones con empresas líderes de la construcción industrializada, la ingeniería y el vehículo eléctrico en Pekín

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha visitado este lunes la Antena China que la Junta de Extremadura mantiene en Pekín, donde ha desarrollado una intensa agenda de trabajo con empresas estratégicas interesadas en explorar oportunidades de inversión y colaboración con la región.

Durante su visita, Santamaría ha mantenido una reunión con responsables de Weifang Walong Steel Structural, compañía especializada en la construcción de estructuras para viviendas industrializadas, tanto residenciales como turísticas. La empresa estudia la posibilidad de encontrar un socio regional para implantar una fábrica en Extremadura desde la que abastecer al mercado nacional.

Este proyecto contribuiría a fortalecer la capacidad productiva vinculada a la construcción industrializada y supondría un importante recurso para responder a las necesidades de vivienda existentes en Extremadura y en el conjunto de España.

Posteriormente, la delegación extremeña ha visitado State Construction Engineering Corporation, una de las principales compañías de ingeniería y construcción de China, proveedora de Hunan Yuneng, proyecto industrial que desarrolla su inversión en Mérida. La empresa cotiza en bolsa y cuenta con una plantilla de alrededor de 380.000 empleados.

La agenda ha continuado en la superfábrica de BAIC New Energy Xiangjie, referente en el sector del vehículo eléctrico y autónomo. La compañía ha destinado alrededor de 1.300 millones de euros a esta instalación y forma parte de un grupo empresarial con más de 120.000 empleados.

Durante los encuentros, el consejero ha trasladado las ventajas competitivas de Extremadura para la implantación de nuevos proyectos industriales, destacando la estabilidad institucional, la disponibilidad de suelo industrial, las infraestructuras energéticas y el compromiso del Gobierno de María Guardiola con la atracción de inversión extranjera.

INVERSIÓN EXTRANJERA

En este sentido, Santamaría ha subrayado un dato que se ha conocido hoy y es que Extremadura recibió 100,5 millones de euros de inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026, una cifra que multiplica por cuatro la registrada en el mismo periodo del año anterior y que se sitúa muy por encima del crecimiento medio nacional, que fue del 31,2 %.

Asimismo, ha destacado el creciente interés del mercado chino por Extremadura. De la inversión extranjera recibida en la región durante los seis primeros meses del año, 3 millones de euros procedieron de China, mientras que Estados Unidos fue el principal país inversor.

La misión institucional y empresarial que encabeza el consejero tiene como objetivo reforzar las relaciones económicas entre Extremadura y China, impulsar nuevas oportunidades de negocio y consolidar la región como destino atractivo para proyectos industriales e innovadores de alcance internacional.