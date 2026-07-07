Extremadura Entiende traslada a la Fiscalía de Cáceres un posible delito de odio tras la difusión de al menos dos videos

Extremadura Entiende ha trasladado a la Fiscalía Provincial de Cáceres un posible delito de odio por homofobia tras la difusión de, al menos, dos vídeos con mensajes de "extrema gravedad" hacia el colectivo.

Así, a través de su Oficina de Atención Integral a Víctimas por LGTBIfobia, ha presentado un traslado informativo ante la Delegada de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía para poner en conocimiento unos hechos que, a juicio de la entidad, podrían ser constitutivos de un delito de "humillación pública, menosprecio de la vida e incitación al odio por motivos de orientación sexual".

El escrito hace referencia, en primer lugar, a un vídeo difundido públicamente el pasado 29 de junio, en el que se profieren manifestaciones de "extrema gravedad" dirigidas contra las personas homosexuales.

Entre ellas figuran expresiones como "había que fusilar a todos los gais", "era cogerlos y matarlos" o "agarrarlos y meterles una paliza y dejarlos por ahí partidos", además de otras afirmaciones que, según considera la entidad, suponen una "humillación pública" del colectivo, un "manifiesto menosprecio" de la vida de las personas homosexuales y una "posible incitación al odio y a la violencia".

A estos hechos se suma un segundo vídeo, publicado el 5 de julio, en el que el mismo autor continúa difundiendo mensajes de carácter homófobo y amplía sus ataques contra las personas LGTBI+, ha informado Extremadura Entiende en nota de prensa.

En esta nueva publicación, dicha persona vierte insultos contra las familias formadas por dos padres o dos madres y afirma que les retiraría a sus hijos por considerar que este modelo familiar es "antinatural", entre otros argumentos.

Asimismo, difunde "informaciones falsas" sobre la normativa vigente al sostener que las personas gais y lesbianas tienen prioridad para acceder a viviendas de protección oficial, una afirmación "carente de respaldo legal y que contribuye a alimentar prejuicios y rechazo social hacia el colectivo".

Para Extremadura Entiende, la publicación sucesiva de estos contenidos evidencia una conducta reiterada de difusión de mensajes que "deshumanizan y estigmatizan" a las personas LGTBI+, utilizando además información "manifiestamente falsa para fomentar la hostilidad hacia el colectivo".

Asimismo, la entidad considera "especialmente preocupante" que estos mensajes se difundan a través de plataformas digitales con un elevado alcance, favoreciendo su rápida propagación y amplificando su potencial impacto sobre la convivencia y la seguridad de las personas LGTBI+.

En el momento de la presentación del traslado, ambos contenidos continuaban accesibles públicamente y acumulaban miles de visualizaciones, lo que incrementa el alcance de unos mensajes que, a juicio de la entidad, podrían "contribuir a normalizar el odio y la violencia contra las personas por razón de su orientación sexual".

A través de este traslado, Extremadura Entiende solicita a la Fiscalía que valore conjuntamente el contenido de ambos vídeos y determine si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito previsto en el artículo 510 del Código Penal, adoptando, en su caso, las medidas que procedan para garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas LGTBI+ y la eventual retirada de los contenidos si así correspondiera legalmente.

Extremadura Entiende ha recordado que los discursos que "deshumanizan a un colectivo, promueven el odio o difunden bulos dirigidos a generar rechazo social no solo lesionan la dignidad de las personas afectadas, sino que contribuyen a crear un clima que favorece la discriminación y puede derivar en situaciones de violencia".

Por ello, la entidad ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos humanos y ha afirmado que continuará actuando, a través de su Oficina de Atención Integral a Víctimas por LGTBIfobia, frente a cualquier conducta que pueda vulnerar la dignidad, la igualdad y la seguridad de las personas LGTBI+.