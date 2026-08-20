Una Extremadura Digna critica la "protección institucional" de los símbolos franquistas como la Cruz de Cáceres

La formación política Una Extremadura Digna (UED) ha criticado la "impunidad del franquismo" y la "protección institucional de sus símbolos", como el caso de la Cruz de los Caídos, un monumento para el que la Junta de Extremadura ha iniciado el expediente para declararlo Bien de Interés Cultural (BIC) y evitar su retirada ordenada por el Gobierno de España.

UED considera "especialmente grave" que "parte de las estructuras económicas, sociales, judiciales y de poder existentes durante el franquismo hayan mantenido posteriormente influencia en el Estado y en diferentes instituciones", como el caso de la Cruz cacereña, "un monumento construido durante la Guerra Civil y vinculado originalmente a la simbología franquista".

El Ejecutivo extremeño justifica la declaración por sus valores artísticos, arquitectónicos y urbanísticos, así como por la resignificación realizada en 1984, cuando fueron retiradas las referencias franquistas. Sin embargo, UED considera que "una resignificación posterior no puede borrar el origen ni el significado histórico de un monumento construido por el régimen franquista".

En una nota de prensa, la formación asegura que resulta "especialmente contradictorio" que las instituciones gobernadas por PP y Vox hablen de derogar la Ley de Memoria Democrática para una "supuesta" norma o Ley de Concordia "mientras se otorga protección patrimonial a un símbolo nacido en el contexto de la dictadura".

Asimismo, recuerda que la legislación de memoria democrática persigue precisamente retirar de los espacios públicos los símbolos que supongan exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura, siempre desde el conocimiento y la explicación rigurosa de su contexto histórico.

Por ello, critica la actuación de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento de Cáceres, ya que las decisiones adoptadas por ambas administraciones representan, a su juicio, "un retroceso en materia de memoria democrática". "No se puede utilizar el patrimonio cultural como mecanismo para despolitizar o blanquear símbolos vinculados al franquismo", subraya la formación.

"La sociedad extremeña tiene derecho a conocer toda su historia y la reconciliación no puede construirse sobre el olvido ni sobre la impunidad", advierte UED, por lo que reclama que las instituciones extremeñas "cumplan las leyes de memoria democrática y avancen en la retirada de la simbología franquista de los espacios públicos, garantizando al mismo tiempo la conservación y divulgación histórica de aquellos elementos que permitan comprender la represión sufrida por miles de extremeños".

"No existe democracia plena cuando las víctimas siguen esperando justicia mientras los símbolos y las estructuras vinculadas a la dictadura continúan encontrando protección institucional", añade la formación, que concluye que seguirá denunciando "cualquier intento de normalizar, blanquear o despolitizar el legado franquista" y defenderá "una memoria basada en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".