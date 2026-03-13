Extremadura cierra febrero con 410.946 afiliaciones en alta a la Seguridad Social, un 1% más que en 2025

Extremadura ha cerrado el pasado mes de febrero con un total de 410.946 afiliaciones en alta a la Seguridad Social, un 1 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Del total de afiliados en la región, los residentes en Extremadura se han cifrado en 390.189, un 0,6 por ciento más que en 2025, ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura en nota de prensa.

De los afiliados residentes, el 53,4 por ciento han sido hombres y el 46,6 por ciento mujeres. El grupo quinquenal de edad más numeroso ha sido el de 46 a 50 años, representando el 14,2 por ciento hombres y el 15,1 por ciento mujeres.

Por su parte, las empresas con asalariados inscritas en el Régimen general de la Seguridad Social han llegado a las 31.947, un 0,2 por ciento menos con respecto al mismo periodo del año anterior. El número de trabajadores en estas empresas es de 267.866.

La empresas extremeñas tienen de media 8,4 trabajadores y el sector de la Industria es el que más trabajadores por empresa concentra, con 12,7 trabajadores por empresa.

La mayoría de las empresas en Extremadura tienen 1 o 2 trabajadores (55,2%) y la mayoría de los trabajadores (21,2%) se encuentran en empresas con tamaño entre 50 a 249 trabajadores, seguida de las de 500 o más trabajadores (20%).